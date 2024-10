Grinta La Clai festeggia la prima cosa bella

COSTA VOLPINO

0

CLAI IMOLA

3

(22-25; 19-25; 19-25)

COSTA VOLPINO: Camerini, Gamba, Dell’Orto, Silva, Ferrarini 3, Dell’Amico, Fracassetti, Neciporuka 8, Tosi, Zago 12, Buffo 11, Civitico 6, Brandi 6. Fumagalli 1. All. Cominetti.

CLAI IMOLA: Pomili 3, Rizzieri 4, Bacchilega 10, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 8, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Messaggi, Bulovic 18, Stival 6 All. Caliendo.

Arbitri: De Nard e Pempruner.

COSTA VOLPINO (Bergamo)

I primi tre storici punti della serie A2. La Clai è andata a conquistarli sul campo del Costa Volpino. Le ragazze di Nello Caliendo hanno sfoderato una grande prestazione, comandando sempre il gioco e mettendo in difficoltà le avversarie. La serie A2 non è la serie B1, questo Imola l’aveva capito già nelle precedenti uscite, stavolta non ci sono stati errori, le biancoblù sono state più forti delle avversarie e il risultato è stato una logica conseguenza. Una buona prova, la prima vittoria nella nuova categoria arrivata con autorità e sicurezza nei propri mezzi. La Clai parte bene grazie alle giocate di Stival, Bacchilega e Bulovic (2-6), poi però c’è il rientro della squadra di casa che si riporta a -2 (6-8). Imola riesce a stare avanti tenendo un buon margine, ma le locali riescono ad accorciare (15-16). Imola spinge e si gioca quattro set point (20-24), il punto del 22-25 lo segna Bacchilega.

Aggiudicatosi il primo parziale, le ospiti prendono coraggio (1-4), con il passare degli scambi la forbice si allarga (5-10) con Stival che fa tante belle cose, ma è ben spalleggiata da Ravazzolo e Rizzieri per il +8 (12-20). Dopo un piccolo break delle costesi, Imola si prende anche il secondo set (19-25) con il muro vincente di Katarina Bulovic. Il copione del terzo parziale è identico ai precedenti set, la Clai è padrona del campo e impone il proprio gioco, ma pure i vantaggi numerici.

La forbice si allarga, sul punto di Bulovic le bergamasche sono praticamente doppiate (8-16). Qui la Clai controlla, spinge sull’acceleratore quando serve e si porta a casa anche il terzo set che si chiude con l’errore in ricezione di Fracassetti. Domenica prossima la Clai giocherà al PalaRuggi con Casalmaggiore, un altro ostacolo importante sulla strada della formazione di Nello Caliendo. Le imolesi cercheranno di dare la prima gioia interna della stagione al pubblico di fede Clai, rompere il ghiaccio fra le mura amiche significherebbe prendere ulteriore fiducia e vedere aumentate le proprie chance di giocare in serie A2 pure nella prossima stagione.