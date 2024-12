Come cambia la giunta. Idea Gambi alla Scuola

Il presidente Michele de Pascale ha presentato ieri la nuova Giunta regionale. Come previsto, non ci sono imolesi. La squadra sarà operativa già domani, giorno della prima seduta dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. A quell’appuntamento sarà presente Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore comunale alla Scuola e al Bilancio, che dopo l’elezione a consigliere regionale nelle file del Pd formalizzerà oggi le proprie dimissioni dalla giunta.

L’effetto più immediato è la promozione dell’assessora Elisa Spada come numero due del sindaco Panieri. Per quanto riguarda invece la nomina del nuovo assessore o della nuova assessora, bisognerà attendere. Di nomi per il momento non ne trapelano. Resta l’ipotesi civica, rafforzata dal recente ingresso nel Pd proprio della Spada. E per lo stesso motivo, vale a dire il mantenimento degli equilibri interni alla Giunta, rimane altamente improbabile la promozione di un consigliere comunale dai banchi Dem a quelli della squadra di governo locale.

Venendo alle deleghe di Castellari, per il momento del Bilancio si occuperà ad interim il primo cittadino, che la prossima settimana presenzierà all’approvazione del documento di previsione 2025. Appare però scontata una redistribuzione dei compiti in Giunta, visto che nel prossimo futuro difficilmente Panieri potrà contare su un profilo, quello del nuovo assessore o della nuova assessora che entrerà in Municipio al posto di Castellari, in grado di gestire contemporaneamente incarichi importanti come quelli al Bilancio e alla Scuola. In quest’ultimo caso, da registrare un’accelerazione che potrebbe portare tale delega (incluse Istruzione e Università) subito nelle mani di Giacomo Gambi, già titolare di Cultura e Politiche giovanili. Tornando alla Regione, della squadra di de Pascale fanno parte sei donne e cinque uomini: Vincenzo Colla (vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico); Gessica Allegni, (Cultura); Davide Baruffi (Bilancio); Isabella Conti (Welfare); Massimo Fabi (Sanità); Roberta Frisoni (Turismo); Alessio Mammi (Agricoltura); Elena Mazzoni (Agenda digitale); Giovanni Paglia (Politiche abitative e Lavoro); Irene Priolo, (Ambiente, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture); Manuela Rontini (sottosegretaria alla Presidenza). "Auguro un buon lavoro alla nuova Giunta regionale – afferma il sindaco Marco Panieri, presidente regionale dell’Associazione nazionale dei Comuni –. Si tratta di una squadra composta da profili di grande competenza e spessore, in grado di rappresentare al meglio il pluralismo e le diverse sensibilità della nostra regione. Sono certo che, grazie a questa visione inclusiva e aperta anche a nuove generazioni, si rafforzerà la sinergia con i territori. Come Anci Emilia-Romagna, siamo pronti a collaborare per affrontare insieme le sfide che ci attendono".