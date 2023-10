I velieri, testimoni della storia. Al via la mostra

Un pezzo di mare a Dozza? Perché no. Nella sala parrocchiale al civico 52 di via XX Settembre, dal 4 al 12 novembre con ingresso gratuito, sarà allestita la mostra ‘Velieri – Testimoni della storia’. Un’interessante esposizione di modellismo navale statico, con fedeli riproduzioni di quelle imbarcazioni che hanno solcato gli oceani e scritto pagine leggendarie nella storia marittima, per celebrare l’eredità degli antichi velieri. Un’iniziativa promossa dal collettivo ‘I Bagli’, con il patrocinio del municipio locale, aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

Una bella opportunità per gli appassionati di arte e cultura navale o semplici curiosi desiderosi di osservare da vicino affascinanti opere d’artigianato artistico. Inaugurazione ufficiale il 4 novembre, alle 10.30, mentre nel pomeriggio (con repliche il 5, 11 e 12 novembre, ndr) partirà il tour guidato in compagnia dei creatori dei modellini e degli appassionati della specialità. E per i più piccoli, previste attività ricreative durante le quali imparare a creare nodi come dei veri marinai.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i tour guidati e i laboratori è possibile contattare il collettivo I Bagli (info@ibagli.org).