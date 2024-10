Il comitato chiede di far luce: "Piazza XX settembre troppo buia"

Una piazza con luci (poche) e ombre (molte). Il tema della scarsa illuminazione di piazza XX Settembre, già sfiorato anche negli anni scorsi dall’opposizione, torna attuale, e ci torna a seguito della non casuale data del 7 ottobre, festa del patrono. Come da tradizione, la serata di lunedì si è conclusa con la processione e la benedizione sul sagrato del Santuario del Crocifisso, proprio a fianco del municipio, in piena piazza XX Settembre. Un evento culminante del giorno di festa vissuto però "con una piazza principale della città quasi buia, senza che fossero state accese le luci proprio all’esterno del Santuario", lamenta Giovanni Bellosi del comitato "La voce di chi non ha voce", lo stesso comitato che al tema si era già interessato ad inizio 2024, con un incontro che sembrava essere stato risolutivo. "Chiedemmo e ottenemmo un incontro con l’allora assessore Giuliano Giordani: ci promise di interessarsi al problema e lo fece. Si interfacciò in primis con Solaris ed ebbe conferma che sarebbe spettato al Comune accendere i lampioni del Santuario del Crocifisso". Da quel momento, dunque, la piazza XX Settembre tornò a essere illuminata, e il Comune si prodigò per realizzare un collegamento elettrico per restituire luce alla corona della Madonna del Rosario che campeggia al centro della piazza ("non una soluzione bellissima da vedere, ma crediamo tutti i castellani siano stati più che felici di rivedere oltre ai lampioni accesi anche la corona"). Dopo mesi di piazza illuminata la sera, però, ecco il nuovo passo indietro. Lampioni del Santuario (e luci della corona) nuovamente spenti la sera, e piazza buia per metà o quasi.

"Abbiamo incontrato l’attuale Vicesindaco (Giacomo Fantazzini, ndr) che ha preso nota delle nostre richieste, si occuperà del tema ma ci ha anticipato di non aver intenzione di fare promesse. Ora, possiamo capire che questa amministrazione non voglia incorrere nell’errore dei precedenti assessori, che spesso hanno promesso senza riuscire a rispettare l’impegno, ma crediamo che i castellani meritino una piazza che non sia buia e tetra la sera".

Claudio Bolognesi