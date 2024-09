Il Comune vieta vetro e lattine

Niente vetro e lattine nella zona degli eventi. E disco rosso anche all’utilizzo di spray urticanti, puntatori laser e droni. In occasione della 28esima edizione di ‘Imola in musica’, che vivrà il suo clou da questa sera a domenica con una lunga lista di concerti all’aperto nel cuore del centro storico, il Comune ha adottato una serie di misure straordinarie per garantire ordine e sicurezza durante la manifestazione alla quale partecipano ogni anno migliaia di spettatori (80mila nel 2023).

Nel dettaglio, il sindaco Marco Panieri ha firmato ieri l’ordinanza che prevede gli specifici provvedimenti di cui sopra per "tutelare la pubblica incolumità nelle giornate dell’evento", fanno sapere dal Comune. In particolare, come già accennato, l’ordinanza stabilisce: divieto di somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine all’interno delle aree della manifestazione; divieto di circolazione con contenitori in vetro o lattine, se non destinati al consumo al di fuori delle vie interessate; divieto di utilizzo di spray urticanti, puntatori laser e droni nelle aree coinvolte, salvo per quelli autorizzati dall’Enac.

Chi sgarra rischia multe salate, che possono andare da 50 a 500 euro. Le aree interessate dai provvedimenti includono le principali vie e piazze del centro cittadino. Tra le altre, via Appia, via Mazzini, piazza Matteotti, piazza Caduti per la Libertà e piazza Gramsci.

"L’Amministrazione ricorda inoltre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di ebbrezza manifesta e a minori di età, come previsto dalle normative vigenti", hanno sottolineato ieri dal Comune. Sempre dall’ente piazza Matteotti viene inoltre rimarcato che i provvedimenti sono stati adottati "in stretta collaborazione con l’autorità locale di pubblica sicurezza per garantire che l’evento si svolga in un clima di sicurezza e festa".