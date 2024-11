Il convegno di Anusca. Servizi demografici, le sfide dell’era digitale

Quasi 600 iscritti e l’intervento del ministro Paolo Zangrillo. Partirà davvero sotto i migliori auspici il convegno nazionale di Anusca che aprirà il lavori il 2 dicembre e si concluderà il 6 ad Abano Terme. Ancora una volta l’invito del presidente Paride Gullini a partecipare all’appuntamento annuale più importante dell’Associazione è stato accolto con entusiasmo un po’ da ogni angolo dello Stivale. Al Teatro Congressi Pietro d’Abano approderanno infatti circa 600 convegnisti, un’adesione straordinaria se si considera non soltanto il momento storico ma anche le problematiche sorte appena un mese fa con l’incendio che ha colpito l’Alexander Hotel di Abano e che ha costretto l’organizzazione a individuare in una manciata di giorni una nuova location e a provvedere alla ridistribuzione degli ospiti in strutture ricettive diverse dall’Alexander. Alexander che, da solo, poteva ospitare più di un terzo dei convegnisti. "Siamo davvero soddisfatti. Nonostante tutte le complicazioni sono arrivate tantissime iscrizioni", sono le parole di un presidente, Gullini, sinceramente emozionato, e che saluta con altrettanto entusiasmo anche "il patrocinio del Ministero dell’Interno che è arrivato proprio in queste ultime ore". Le novità di spessore, però, non si concludono qui, perché sempre a proposito di annunci è lo stesso Gullini ad anticipare che "avremo un intervento video di circa 9 minuti registrato per il congresso dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Negli anni precedenti abbiamo avuto alcuni sottosegretari, ma mai un ministro. Sarà una prima volta che ci gratifica immensamente". Il presidente e fondatore di Anusca ammette "quanto complicato sia organizzare un evento della portata del convegno nazionale, ma ogni volta che abbiamo anche solo abbozzato il pensiero di riorganizzarlo concentrandolo in meno giorni di durata o ipotizzandolo una volta ogni due anni, ci siamo arresi alla realtà del numero di iscritti che è sempre importantissimo. Gli associati con le loro iscrizioni ci chiedono di fatto di non modificare formula e durata". Quest’anno il titolo del 43esimo anno di convegno sarà "L’evoluzione digitale dei servizi demografici ed elettorali tra formazione del personale e nuovi scenari di utilizzo dell’intelligenza artificiale", con adesione di relatori di altissimo profilo.

Claudio Bolognesi