Il Corso della Bcc . Contro la violenza

La Bcc ravennate, forlivese e imolese è impegnata nel promuovere iniziative per favorire la cultura del rispetto e sostenere le donne che affrontano il percorso di uscita dalla violenza; a partire da quella economica.

"Con il progetto ‘Energia donna’ siamo attivi su molteplici versanti: in primis la formazione – spiega Emanuela Bacchilega (nella foto), consigliera delegata alla Sostenibilità della banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese –. L’alfabetizzazione economico finanziaria è un prerequisito ad ogni percorso di uscita dalla violenza. La violenza, infatti, non è mai in una sola forma. Spesso si vivono sempre allo stesso tempo quella psicologica, verbale, fisica, ed economica".

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La Bcc ha organizzato, per il terzo anno consecutivo, un corso di formazione rivolto a tutto il personale della Banca per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, facendo un focus speciale, in questa edizione, sull’importanza che ricoprono sia l’educazione finanziaria che l’inserimento lavorativo per le donne che escono dal percorso della violenza.

La banca ha inoltre aderito al manifesto ‘Tolleranza zero’ per contrastare ogni atteggiamento lesivo della dignità individuale, per un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso. Il fiocco rosso, di cui sono stati omaggiati i dipendenti della banca, è il simbolo di questo impegno concreto.