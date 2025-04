Il ’Franciscus’ di Cristicchi. Va in scena il santo di tutti

Va in archivio con due appuntamenti consecutivi, questa sera e domani (entrambi con inizio alle 21), la prima edizione di ‘Nuovi percorsi allo Stignani’. Si tratta della nuova rassegna di drammaturgia contemporanea realizzata dal Comune in collaborazione con Accademia Perduta / Romagna Teatri, che in questi primi mesi del 2025 ha arricchito la proposta teatrale imolese affiancandosi alla stagione di prosa principale.

Questa sera salirà sul palco dello Stignani salirà Simone Cristicchi in ‘Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli’ (spettacolo inizialmente programmato per il 6 febbraio poi rinviato per problemi di salute dell’artista romano), mentre domani tocca alla compagnia Les Moustaches con ‘La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza’.

Cristicchi indaga e racconta San Francesco d’Assisi e il labile confine tra follia e santità, tema cardine della sua vita. Franciscus, che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava... In cosa risiede l’attualità del suo messaggio? Cosa può dirci la filosofia del ‘ricchissimo di Assisi’, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso? Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano indaga e racconta il ‘Santo di tutti’.

Domani sera la compagnia Les Moustaches porterà invece in scena ‘La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza’, commedia nera scritta da Alberto Fumagalli per raccontare disagio, voglia di libertà e di non arrendersi, non importa quanto i propri sogni siano malconci e bistrattati. Con Damiano Spitaleri che interpreta Ciccio Speranza, ragazzo sovrappeso ed emarginato, deciso a danzare nonostante tutto e tutti.

Per assistere agli spettacoli, i biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket: stesso prezzo in tutti i settori: 25 euro per Simone Cristicchi e 18 euro per Les Moustaches. Inoltre, sia stasera che domani, la biglietteria del teatro comunale Stignani sarà aperta a partire dalle 19.