Il monitoraggio svolto dall’Enea. Dozza, in un anno 373mila ingressi

L’Enea, attraverso il proprio magazine informativo, ha diffuso i primi dati relativi al progetto Polis-Eye che ha visto protagonista negli anni scorsi il borgo di Dozza. Una sinergia, quella tra l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi scelto come modello di riferimento, siglata nel 2021 sulla scia del percorso finanziato dalla Regione con il programma Por Fesr 2014-2020. L’obiettivo? Realizzare strumenti di raccolta, analisi e rielaborazione dei numeri rilevati da un’apposita rete di sensori, posizionati all’altezza dei due varchi d’ingresso al centro storico dozzese, per monitorare i flussi turistici. Da qui l’analisi per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni, rivolto principalmente ai decisori pubblici, per la gestione ottimizzata delle Smart City. Ma anche per fornire maggiore attenzione ai servizi locali (navette, parcheggi, personale, apertura attività e musei, ndr), agli aspetti ricettivi e legati alla mobilità sostenibile.

Insieme a Dozza, come aree di studio, sono state individuate anche quella dell’Aeroporto Marconi e della Fiera di Bologna. Polis-Eye si è concluso nel 2022 ma la collaborazione tra Enea e Comune è ancora in essere nell’ambito del progetto regionale ‘Support System for Sustainable Smart Cities’ iniziato a fine 2023. Le statistiche fin qui raccolte, riferite all’annata compresa da marzo 2022 a febbraio 2023, hanno registrato ben 373mila ingressi pedonali nel cuore dell’abitato. Accessi più alti nei week end, durante eventi di richiamo e nei mesi più miti tra cui spiccano aprile, settembre ed ottobre con circa 40mila ingressi cadauno. L’andamento settimanale, invece, ha registrato un grafico in crescita al sabato, con una media di circa 1500 accessi, fino al picco medio domenicale di 2200 entrate con punta massima attorno alle 5500 unità. Di contro, i giorni da lunedì a venerdì, hanno segnato una media annuale molto più bassa di circa 640 ingressi. Non solo. Il sistema ha individuato anche 24 giornate durante l’anno con passaggi pedonali particolarmente alti che hanno regalato all’evento fantasy ‘FantastikA’ la vetta della speciale classifica con quota superiore alle 5mila visite (e tornerà fra pochi giorni, 21 e 22 settembre).

Bene anche le cifre dei ponti feriali con le festività pasquali, la Festa della Liberazione ed il fine settimana di Halloween e di tutti i Santi a fare la parte del leone. Dati che, per quanto prevedibili, ora forniscono agli stakeholder un dimensionamento dei trend abbastanza preciso. In futuro, però, si lavorerà per conoscere la correlazione tra picchi di visita ed eventi esterni al borgo per mettere a fuoco nel tempo l’andamento turistico e ottimizzare servizi privati e pubblici. Già, perché una raccolta ordinata e automatica di tali rilevamenti, che va ben oltre le statistiche turistiche ricavate dai pernottamenti in alberghi e strutture ricettive, non tengono conto dei visitatori giornalieri. Una lacuna colmata dall’intesa tra Enea e municipio di Dozza dopo che per molti anni l’unico indicatore disponibile sulle presenze nel borgo era quello dei biglietti staccati per entrare al museo della Rocca.