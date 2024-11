Il Pd esulta: "Un grande risultato". Panieri: "Ascoltare gli astenuti"

Il Pd imolese esulta per l’elezione di Michele de Pascale come nuovo presidente della Regione. E spera nell’ingresso in Consiglio regionale del vicesindaco Fabrizio Castellari, magari anche senza passare dall’eventuale promozione nella nuova Giunta di centrosinistra di uno degli eletti nelle file del Pd con relativo scorrimento nella lista dei candidati.

"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e del grande contributo che gli elettori del nostro territorio hanno dato per confermare alla guida dell’Emilia-Romagna un candidato capace di fare e che ci renderà liberi di sognare ancora più in grande – dichiara il segretario del Pd territoriale, Fausto Tinti –. Questa è la dimostrazione che nei comuni dove i sindaci Dem stanno amministrando con cura, efficacia e cuore e vi è una presenza forte del Partito democratico i cittadini ribadiscono il proprio gradimento e l’attaccamento alle proprie radici democratiche e antifasciste. Ringrazio tutti i sindaci Dem che tanto si sono spesi durante la campagna elettorale per promuovere la candidatura a consigliere regionale di Castellari, uomo di grande personalità, preparazione e rigore morale. E ringrazio tutti coloro che gli hanno dato fiducia, condividendo la scelta della nostra Federazione di porre nelle sue mani il nostro destino".

Quanto appunto al possibile ingresso di Castellari nell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro, "dai primi dati emerge un grande consenso, nei nostri comuni ma anche fuori dal circondario, per il nostro Fabrizio – conclude Tinti in una nota diramata prima di sera, con lo spoglio ancora in corso –. Siamo fiduciosi che a scrutini conclusi potremo acclamarlo e affidargli il nostro desiderio più grande: far entrare dalla porta principale le competenze, le istanze e la storia del circondario imolese dentro il Palazzo della Regione".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri. "La netta vittoria di de Pascale è una buona notizia per tutta l’Emilia-Romagna e per i nostri territori – le parole del primo cittadino imolese –. Michele è un amico, un sindaco, un amministratore valido, capace e vicino alle nostre comunità, che saprà far continuare a crescere la nostra regione, creando anche nuove opportunità e prendendosi cura delle fragilità presenti. A lui e a tutta la sua squadra le mie e nostre congratulazioni, con il sincero augurio di buon lavoro nell’interesse di tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Sono certo che insieme a lui, nel nostro territorio, proseguirà quell’intesa e quella collaborazione che c’è sempre stata fra le istituzioni".

Anche in questo caso, il pensiero è però per la candidatura di Castellari. "Attendiamo lo spoglio di tutti i risultati e la conta di ogni voto – prosegue Panieri . Però, già ora possiamo dire che si è dimostrata ancora una volta la forza e la competenza della squadra del Partito democratico, in regione e sul nostro territorio. La stessa candidatura di Castellari, espressione di Imola e del circondario, riceve un sostegno molto incoraggiante e positivo. Nelle prossime ore, a conti terminati, faremo ogni considerazione utile".

Infine, un passaggio sull’astensione, con oltre la metà degli aventi diritto che in città non è andata alle urne.

"Da sindaco, voglio ringraziare ogni imolese che è andato ai seggi per esprimere la propria opinione – conclude Panieri –. Dobbiamo essere pronti, come politica e come persone impegnate nella gestione della cosa pubblica e al servizio delle proprie comunità, a cogliere e a interrogarci sul profondo messaggio che arriva dalle urne: quello dell’astensione. Tanti sono colpiti, sfiduciati e amareggiati dalle difficoltà e dai problemi che stiamo attraversando. Dobbiamo coltivare e ricostruire, con più attenzione e forza, il rapporto fra la politica e i cittadini. Io, da giovane sindaco, cercherò di farlo nel mio stile: con impegno diretto sui problemi, disponibilità, determinazione, ascolto e umiltà".