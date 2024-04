Il raduno dei parrucchieri: "Bisogna essere uniti"

Aria di festa ieri mattina al bar ‘Renzo’. Grazie all’iniziativa di Elena Camaggi, proprietaria del Salone Helene di Dozza e di Giusi Lanzoni, titolare del "Le Salon di Giusi" a Imola, c’è stato un raduno di parrucchieri. Un aperitivo nato con il fine di confrontarsi e sentirsi uniti come categoria di lavoratori, una classe importante per tutti. "È stato un momento molto bello – racconta Camaggi –. Io e Giusi abbiamo avuto questa idea quando abbiamo lavorato per la giornata dedicata all’Ior (Istituto oncologico Romagna). Abbiamo deciso, a seguito di quel momento, di organizzare qualcosa per tenere unita la categoria e per farlo abbiamo iniziato a distribuire dei volantini per farci conoscere. È venuta gente non solo del circondario Imolese, ma anche di zone come Cotignola, Russi, Massa Lombarda e tant’altro. Eravamo almeno una cinquantina". L’occasione di stare insieme si rivela essere ancora più importante, visto che si presenta dopo un periodo dove incontri di questo tipo non se ne facevano da molto. "Un tempo era molto più frequente incontrarsi insieme. Purtroppo un po’ si è persa l’abitudine e un po’ ci sono stati eventi che non hanno aiutato, come lo sono stati il Covid e l’alluvione – racconta sempre Elena –. Una volta giornate dedicate al nostro lavoro e agli incontri tra di noi se ne facevano molto più spesso. Abbiamo già in mente la prossima giornata da dedicare ai lavoratori di questo mestiere, sicuramente si farà dopo l’estate a Dozza. Ci aiuterà a valorizzare la nostra professione". Un momento speciale che ha permesso di fare dei vecchi ritrovi, scambiarsi dei consigli, darsi supporto nelle vicessitudini di chi ha un’attività, ma anche di nuovi incontri tra i ‘dinosauri’, ovvero i più esperti nella categoria, con la generazione dei nuovi giovani parrucchieri. "C’è stato un incontro di generazioni veramente interessante. Il più anziano presente tra noi avrà avuto più di 80 anni, e insieme a lui c’erano dei ragazzi di 17 anni che stanno facendo l’apprendistato. Hanno avuto una occasione per conoscersi a vicenda – fa notare Elena –. C’è bisogno di fare gruppo tra di noi per imparare, scambiare consigli e sostenersi nelle difficoltà di questo lavoro. È stato un momento di serentià che non dimenticherò mai".