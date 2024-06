Il Romagna punta su Stabellini : "Pronto a dare il massimo"

Il terzino sinistro, classe 1994, Riccardo Stabellini, è un nuovo giocatore della Pallamano Romagna. Iniziò tra i senior al Bologna United a soli 17 anni, venendo presto definito "Golden Boy". E’ stato premiato a livello individuale con il titolo di miglior terzino sinistro under 21 con il Bologna United nel 2012/2013, con coach Giuseppe Tedesco e come miglior giovane assoluto della serie A1 sempre nel 2013 e di miglior giocatore italiano di serie A1 nel 2019. Stabellini fa dell’esplosività e della tecnica le proprie principali caratteristiche, con un ottimo tiro dai nove metri e un classico movimento in doppio appoggio che sposta spesso gli equilibri. Dopo le giovanili nel Bologna United, ha esordito in Serie A a diciassette anni, mentre nella stagione 2013-2014 è andato in prestito all’Estense Ferrara nella stessa categoria. Quindi, le importanti esperienze a Pressano nel 2015/16 e 2016/17, col debutto nelle Coppe Europee e il biennio a Conversano dove troverà, per la prima volta l’ebbrezza delle finali scudetto con sconfitta. Nel 2019/20 è passato alla Raimond Sassari nella stagione interrotta dal Covid e nella successiva. Quindi la strada estera, nella seconda lega spagnola al Villa de Aranda che si è interrotta dopo dieci gare, prima della firma per la Junior Fasano nel gennaio 2022. In gara-1 di semifinale scudetto a Bressanone ha avuto un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse tempo. Per rientrare nella pallamano che conta, ha scelto San Lazzaro, con cui ha avuto tempo per recuperare e risultare determinante nella scorsa stagione 2023/2024, quando ha trascinato i gialloneri lungamente al secondo posto in classifica in A Silver. Non sono mancate le occasioni di vedere Stabellini in maglia Azzurra: 27 presenze e 34 gol, a partire dalle quattro reti contro la Romania nel debutto ufficiale a Pescara nel novembre 2013 per il primo turno di qualificazione ai Mondiali 2015. "C’è curiosità – dice – e voglia di mettersi in gioco in un nuovo contesto e buone aspettative sulla mia nuova società".

m. m.