Il vincitore è Lorenzo Premiata la sua ‘Rinascita’

La poesia ‘Rinascita’ di Lorenzo Bastelli, giovane di Toscanella di Dozza scomparso lo scorso novembre a soli 14 anni dopo aver lottato a lungo contro il sarcoma di Ewing, ha vinto il Premio Internazionale di Poesia ‘La bellezza rimane’ di Santa Margherita Ligure.

La storia di Bastelli aveva fatto il giro d’Italia dopo l’appello social della madre Francesca Ferri. Un messaggio, approdato nel web pochi mesi prima del triste epilogo della vicenda, con l’invito a scrivere al ragazzo in occasione del suo compleanno.

E le missive sono arrivate a getto continuo, sommergendo la casella postale dei nonni. Tra queste anche alcune firme illustri come il presidente Bonaccini e Gianni Morandi. Ma anche i campioni di squadre di basket, lo sport praticato da Lorenzo, e di calcio. Poi tante, anzi tantissime, persone comuni.

"Un’amica, dopo aver appreso dell’istituzione del concorso di poesia a Santa Margherita Ligure, ci ha segnalato la breve lirica scritta da quell’adolescente ricco di talento e coraggio – spiega Roberto Malini, presidente della giuria del premio –. L’abbiamo letta e ci ha toccati nel profondo. Ci siamo detti che Lorenzo avrebbe vinto in qualsiasi caso. I suoi versi sono l’incipit di una canzone senza tempo".

Non solo. "Non si tratta, in realtà, di un premio ‘in memoriam’ ma di un riconoscimento al poeta più bravo – continua –. Saremo emozionati e orgogliosi di consegnare il certificato, insieme a un dipinto del maestro Sergio Massone, alla mamma Francesca".

E ancora: "Da parte nostra – conclude Malini –, non potremo mai dimenticare la piccola, immensa poesia di Lorenzo, che è simile al suo sorriso: luminosa, lieve, commovente e profondissima. Ci saranno altre edizioni del premio e leggeremo ancora migliaia di poesie. Siamo consapevoli, tuttavia, che ‘Rinascita’ di Lorenzo Bastelli resterà il momento più alto dell’iniziativa. Irripetibile, eterno".

