Imola, accessi alla Bretella chiusi senza preavviso. Code e traffico in tilt

Imola (Bologna), 20 marzo 2025 – Mattinata di passione, quella odierna, per gli automobilisti che dal quartiere Pedagna dovevano raggiungere il resto della città.

Il motivo è legato alla chiusura, avvenuta senza preavviso, delle vie Salvo D’Acquisto e Respighi, che danno accesso alla Bretella in direzione Nord, a causa del completamento dei lavori della rotatoria attorno alla quale si snoderà in futuro l’ultimo tratto dell’asse attrezzato. In concomitanza con l’orario di apertura delle scuole e dell’inizio dei turni di lavoro, lunghe code si registravano, in particolare, in viale D’Agostino, ma il traffico è andato in tilt un po’ in tutto il quartiere Pedagna, nell’area di Sante Zennaro e in via Tiro a segno. “Purtroppo, la comunicazione sulle chiusure non è stata adeguata all’impatto delle modifiche stradali e per questo voglio personalmente scusarmi con tutti i cittadini che hanno subito ritardi e difficoltà negli spostamenti – le parole del sindaco Marco Panieri –. La chiusura è volta a velocizzare i lavori conclusivi della nuova rotonda rialzata, opera importante e necessaria per il completamento dell’asse attrezzato. Fra i tanti cantieri in corso, purtroppo su questi lavori non vi è stato un coordinamento sufficiente fra le strutture coinvolte e un’adeguata informazione ai cittadini”.