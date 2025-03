Imola camper parade, bilancio da incorniciare

Centotrentacinque equipaggi, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato lo scorso fine settimana alla seconda edizione dell’Imola camper parade, evento organizzato dall’Associazione Campeggiatori dell’Imolese in collaborazione con IF - Imola Faenza Tourism Company e con il patrocinio del Comune.

Il tradizionale giro all’interno del circuito Enzo e Dino Ferrari ha segnato il momento clou di un’edizione definita "in grande crescita" dai promotori dell’iniziativa, salutata dalla presenza del presidente nazionale della Confedercampeggio, Giovanni Grassi, e da quella del sindaco Marco Panieri.

"Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo dagli equipaggi che hanno trascorso il weekend con noi – ha spiegato il presidente dell’Associazione Campeggiatori dell’Imolese, Luigi Lanza –. Ci sono alcuni dettagli da migliorare, ma vogliamo continuare questo progetto per far conoscere il nostro territorio al mondo dei camperisti".

Tra le attività previste, c’era un walking tour all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari che ha condotto i visitatori alla scoperta della pista e degli spazi tecnici, normalmente riservati agli addetti ai lavori.

Durante tutta la durata dell’evento, i camper sono stati ospitati all’interno del paddock 3 dell’autodromo. Era atteso l’arrivo di 125 camper per circa 350 persone. L’asticella si è alzata negli ultimi giorni.

Oltre a dare la possibilità ai partecipanti di guidare in pista il loro camper, l’appuntamento è stato anche l’occasione per far scoprire le molte esperienze di visita che il territorio può offrire.

Il programma del weekend ha previsto infatti visite guidate, escursioni e tour sul territorio curate da IF. Domenica, come già accennato, l’evento si è concluso con la tradizionale parata dei camper, un serpentone che ha attraversato il circuito per completare due giri di pista.