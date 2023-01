Imola, droga nascosta in negozio. Commerciante arrestato

La droga sequestrata

Imola, 5 gennaio 2022 - Nel suo negozio di vicinato c’era un po’ di tutto. Anche quei ’prodotti’ la cui vendita è severamente vietata dalla legge. È finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 49enne imolese , professione commerciante , pizzicato dagli agenti del locale commissariato con alcune dosi di cocaina e hashish pronte per la vendita. Il blitz nel locale, che si affaccia nella zona centrale della città, è stato messo a segno nei giorni scorsi.

Gli agenti, insospettiti da uno ’strano’ viavai e dalle segnalazioni di alcuni cittadini, hanno infatti deciso di fare irruzione nel negozio, dove erano presenti anche alcuni dipendenti, procedendo immediatamente a un’accurata perquisizione dei locali. E così la polizia ha scovato, nascoste in un contenitore, cinque dosi di cocaina per un totale di cinque grammi che sono state immediatamente poste sotto sequestro. A quel punto, il personale del commissariato, considerando che il 49enne aveva già avuto a che fare con la giustizia, hanno deciso di procedere a ulteriori controlli sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale.

E così, nelle sue tasche, è stata rinvenuta un’altra dose da mezzo grammo di cocaina. Gli agenti hanno quindi spostato il campo d’azione nell’appartamento del 49enne dove, anche in questo caso, non sono mancate le ’sorprese’. All’interno di un berretto da ’Babbo Natale’ , ben nascosto, sono stati infatti ritrovati tre panetti di hashish per un totale di trecento grammi, posti anche in questo caso sotto sequestro. Come se non bastasse, altra droga è spuntata dalla scatola di un orologio (mezzo grammo di cocaina) mentre un’ennesima dose si trovava adagiata in un contenitore. Un’ulteriore prova, secondo il personale del commissariato, della ’fiorente attività’ di ’vendita al dettaglio’ messa in piedi dal 49enne con tanto di pellicole trasparenti e cellophane che sarebbero stati impiegati per il confezionamento delle dosi da smerciare sulla piazza di spaccio imolese.

L’uomo è stato quindi trasferito al carcere della Dozza, a Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti del commissariato, invece, proseguiranno anche nelle prossime ore le attività d’indagine per accertare eventuali altre responsabilità. Nei prossimi giorni, inoltre, in vista della riapertura delle scuole, le forze dell’ordine intensificheranno ulteriormente i controlli per prevenire lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti, in particolar modo tra giovani e giovanissimi. Sotto la lente, in particolar modo, i luoghi più sensibili della città dove non mancano le segnalazioni dei cittadini. Un giro di vite fondamentale per garantire la sicurezza del territorio.