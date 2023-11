In biblioteca ‘Un libro ti fa grande’

Oggi in biblioteca c’è ‘Un libro ti fa grande’ nell’ambito dell’iniziativa ‘#ioleggoperché’, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, alla quale ha aderito la Direzione Didattica statale castellana in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nella mattina di oggi mentre le insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria della Direzione didattica terranno letture itineranti per bambini in vari punti della città, nella biblioteca comunale di via Marconi 29, alle ore 10 e alle ore 11 Rossella e Maurizio, volontari del progetto

Nati per Leggere, leggeranno storie divertenti per bambine e bambini da 7 a 11 anni. Per l’evento era consigliata la prenotazione (tel. 051 940064).

Inoltre anche nel cortile della biblioteca, ci saranno letture a cura delle insegnanti delle scuole della Direzione Didattica. L’iniziativa ‘#ioleggoperché’ è organizzata dall’Associazione Italiana Editori.