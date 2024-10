Incontro con Mario Mauro per sostenere Ugolini: "Politica di buon senso"

Centrodestra e civici scaldano i motori in vista delle elezioni del 17-18 novembre. Il comitato imolese a sostegno di Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, organizza per venerdì 4 ottobre un incontro pubblico con Mario Mauro, presidente di Popolari per l’Italia, ex ministro della Difesa, ex vicepresidente del Parlamento europeo, presidente del Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo. L’appuntamento è alle 21 nel centro comunale polivalente in piazza Libertà a Toscanella di Dozza. "Questo incontro rappresenta uno dei primi passi per conoscere e promuovere il progetto politico della candidata Elena Ugolini, progetto che troverà ampia promozione e rilancio durante la campagna elettorale – spiegano dal comitato –. Ugolini è espressione di una politica di buon senso, un programma il suo che promette di distinguersi per le tematiche trasversali trattate. L’incontro vuole essere un momento di scambio con i cittadini del circondario imolese, verranno esposti i sei principi cardine del programma elettorale e ci sarà spazio per un confronto sulle tematiche prioritarie".

E ancora: "‘La persona al centro delle scelte della politica’, è questa la nuova esigenza della politica, ritrovare le persone e difendere le reti e le connessioni che esse creano tra loro dando vita alla comunità – proseguono i promotori dell’iniziativa –. La politica deve essere al servizio delle persone, non può più essere lontana dalle esigenze dei cittadini".

All’incontro con Mauro a Toscanella saranno presenti due candidati consiglieri della lista Ugolini: Cristina Baldazzi e Marco Mastacchi. Non è ancora chiaro se nella compagine a sostegno dell’ex sottosegretaria ci saranno anche nomi imolesi. Nei giorni scorsi erano circolati quelli dell’ex consigliere comunale Romano Linguerri, che pur confermando il proprio sostegno alla candidata del centrodestra ha smentito un proprio coinvolgimento nella corsa verso viale Aldo Moro, e del vicepresidente dell’Accademia Incontri con il Maestro, Davide Fiumi.

Già note, invece, le scelte imolesi dei due principali partiti di centrodestra: Fratelli d’Italia punta su Nicolas Vacchi, capogruppo dei meloniani in Municipio; nelle file della Lega, un altro consigliere comunale, Daniele Marchetti, proverà invece a ottenere il lasciapassare per un terzo mandato in Regione.