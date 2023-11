Iniziative a Mordano e in Vallata

Si completerà a Fontanelice, Casalfiumanese e Mordano il mosaico delle iniziative circondariali. A Fontanelice, domani alle ore 10.30 in Corso Europa, spazio alla riflessione con ‘Un filo rosso di speranza attorno alla panchina rossa’. A Casalfiumanese, tutto pronto per la presentazione del concorso ‘Mai state ferme mai state zitte: storie di donne che hanno lottato per la conquista dei loro diritti’. L’approfondimento, in calendario domani dalle 10 alla biblioteca comunale, sarà seguito da una parentesi riflessiva a cura della Compagnia Doppiosenso. In serata, tombola organizzata dalla Pro Loco a teatro. Il 27 e 29 si continuerà con un ciclo di letture a tema nelle scuole per giungere all’inaugurazione di una panchina rossa donata da Coop Reno. Fiori e pensieri sulle panchine rosse di Mordano per dire basta alla violenza sulle donne. Sempre domani alle 17 e alle 18, davanti al municipio e in Piazza Dante Cassani a Bubano.