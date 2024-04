Integrazione e inclusione le parole chiavi dei giovani. Il progetto del Comune

A Mordano è pronto a entrare nel vivo il percorso ‘Un parco di progetti’. Il municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari, infatti, è l’unica quota del circondario a beneficiare dei fondi messi a disposizione dal bando ‘BenessereInComune’ del Dipartimento per le politiche della famiglia per attuare interventi volti al benessere dei nuclei con figli minorenni di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. Così in area mordanese, con le parole d’ordine integrazione e inclusione, la progettualità ha preso forma pensando ad una serie di attività da sviluppare nei parchi pubblici. Un progetto alimentato dall’amministrazione comunale, in particolar modo dall’assessora Elisa Conti, insieme a Pro Loco, cooperativa sociale ‘Il Mosaico’, centro giovanile Flood e Teatro Stabile. Un format dal costo complessivo di circa 33mila euro coperto con più di 20mila euro in arrivo dal ministero e la restante parte con risorse comunali. ‘Un parco di progetti’, che sarà presentato alle famiglie a fine mese per raccogliere le adesioni, partirà a maggio per raggiungere il suo culmine durante l’estate e proseguire per un anno intero. Al Parco Chiavica spazio ad un percorso di identità visiva dove i bambini dai 9 agli 11 anni troveranno una chiave narrativa per raccontare e rappresentare l’area verde. Nella fascia 7-10 anni, invece, via libera alla costruzione di un sistema illustrativo sulle piante mentre i più grandi realizzeranno una fanzine. Largo alla fantasia con ‘Mirabilia’, parco immaginario, da vivere attraverso l’uso dello smartphone. In tutti parchi del territorio di Mordano, inoltre, ci saranno laboratori ludici e didattici sulla raccolta differenziata ma anche sulla sostenibilità sociale e sul concetto di cittadinanza attiva per promuovere i punti di interesse del paese. Insieme alla cooperativa sociale ‘Il Mosaico’, poi, ecco le proposte di ‘Per tutti e per ciascuno’, sia a utenza libera che per le classi delle scuole locali, tra laboratori, passeggiate letterarie, giochi, letture a più voci e una grande caccia al tesoro naturale. Senza dimenticare il fascino del teatro e della recitazione. Dal progetto ‘La natura parla’, aperto ai bambini dai 7 a 10 anni, allo splendido ‘La natura in teatro’ con la messa in scena di una riduzione del ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto che ha ottenuto il finanziamento previsto dal bando ministeriale ‘BenessereInComune’ – spiega l’assessora Elisa Conti –. Automatico collegare i concetti di integrazione e inclusione alle nostre aree verdi dove molte famiglie residenti trascorrono parte del loro tempo libero. Una serie di attività strutturate e articolate per fasce anagrafiche, forgiate insieme ad alcune delle associazioni del territorio, che si svilupperanno lungo tutti i mesi dell’anno".

Mattia Grandi