Intesa Sanpaolo spinge le Pmi. La Coop ceramica vola a Dubai

Intesa Sanpaolo accompagna a Dubai le piccole e medie imprese italiane nella prima missione internazionale del 2025 dedicata alle imprese clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese. Obiettivo della missione – che ha coinvolto 15 pmi dei settori food-agritech e sistema casa provenienti da tutta Italia e con forte vocazione al commercio estero ed allo sviluppo internazionale – è affrontare l’incertezza geopolitica ed economica, sostenere all’estero il valore distintivo dei prodotti italiani, offrire in chiave sistemica soluzioni efficaci per la competitività internazionale del Made in Italy.

Tra le 15 pmi anche la Cooperativa ceramica di Imola, fondata nel 1874 proprio a Imola e che è la più antica cooperativa di produzione e lavoro d’Italia specializzata in ceramiche per pavimenti e rivestimenti per il settore edilizio e architettonico. La coop è presente sul mercato con i marchi Imola, LaFaenza e Leonardo, e ha una rete vendite in oltre 130 paesi.

Al centro dell’appuntamento di Dubai anche l’annuncio degli accordi siglati da Intesa Sanpaolo con Simest, Sace e ICE a favore del rafforzamento internazionale delle imprese italiane, con strumenti e iniziative comuni in Italia e sui mercati strategici d’interesse, a partire dagli Emirati Arabi.