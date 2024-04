Iscrizioni per i nidi al via da lunedì. Domani l’open day per i genitori

Al via lunedì 15 aprile le iscrizioni per i nidi. Interessate le famiglie con bimbi nati tra il primo gennaio 2022 e il 25 aprile di quest’anno, destinati a fare il loro debutto nelle strutture comunali, private e convenzionate già da settembre. Il bando è disponibile online. Le domande saranno accolte fino al 3 maggio. Domani, dalle 8.30 alle 12.30, open day per i genitori alla presenza del personale educativo. Non c’è bisogno di appuntamento.

I genitori potenzialmente interessati al servizio stanno già ricevendo in questi giorni una lettera con le informazioni essenziali per l’iscrizione. In sostanza, nella domanda di iscrizione si potranno indicare, in ordine di preferenza, tutti i servizi a cui possono essere interessati, senza distinzione di gestore o tipologia e senza restrizione di stradario (come invece avviene per gli altri ordini di scuola).

"La graduatoria sarà stilata sulla base di criteri che tengono conto sia degli impegni di cura dei genitori oggettivamente rilevabili (lavoro, numero dei figli), sia di particolari condizioni soggettive di disagio e rischio di esclusione sociale", sottolineano dal Comune.

"Tutto è pronto per l’avvio del nuovo anno educativo 2024/2025 – commenta Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore con delega alla Scuola –. Molti i posti a disposizione delle famiglie, con la conferma dei 33 nuovi posti aggiunti da gennaio 2023, finanziati dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo, per un’offerta complessiva per le nuove iscrizioni di 357 nuovi posti. Questo servizio è molto apprezzato dalle famiglie imolesi. Oramai è dimostrato e comprovato che frequentare i nidi d’infanzia rappresenti un percorso che arricchisce la formazione di ogni bambino e bambina. Questa consapevolezza fa sì che la domanda abbia raggiunto il 50% dei bambini in età, percentuale che cresce al 60% nella fascia tra 24 e 36 mesi. La qualità del servizio offerto a Imola certamente favorisce l’affluenza".

Sono 712 i posti in totale nei nidi, di cui 357 quelli disponibili per i bambini che si iscrivono per la prima volta al nido (i restanti posti fino a 712 restano occupati dai bimbi già iscritti e che continuano). I 712 i posti in totale nei nidi sono così distribuiti: 333 posti attuali nei nidi comunali (Campanella; Fontanelle; Piazza Romagna; Primavera Zolino; Scoiattolo; Sesto Imolese) compresa la microsezione di sei bambini inseriti nella scuola comunale dell’infanzia di Sasso Morelli; 299 posti attuali nelle strutture convenzionate (nidi e piccoli gruppi educativi); 80 posti ulteriori nei servizi gestiti in autonomia dai privati.