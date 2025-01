Kart, tempo di premiazioni. Sul circuito i migliori piloti che hanno corso in Coppa Italia

I kart tornano protagonisti domenica 26 gennaio in Autodromo. Il circuito ospiterà infatti, per la terza volta, la premiazione dei piloti che si sono distinti nella classifica di Coppa Italia – Zona 3 nel corso della stagione 2024. Nel complesso, saranno ben 31 i piloti premiati, divisi nelle 12 categorie della Coppa Italia per la Zona 3, che include Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo. Va sottolineato che la Zona 3 è quella che quest’anno ha avuto più partecipanti, fra tutte le zone d’Italia, ben 775 piloti.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune, è ideato e organizzato dallo storico direttore di gara imolese Anzio Landi, anche quest’anno scelto da Aci Sport come referente per il karting in Emilia-Romagna e Toscana.

"Dal kart passano i futuri campioni della Formula 1 di domani – racconta Landi –. In oltre 50 anni di direzione di gara ho visto Senna correre e vincere a Parma quando aveva 10 anni, ma dai kart sono passati anche Schumacher, Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Zanardi, solo per citarne alcuni. Sicuramente il 90% dei piloti oggi in F1".

La giornata del 26 gennaio si annuncia ricca di appuntamenti. "In sala stampa premieremo i 31 migliori piloti di kart della Zona 3 e del campionato Gilera – prosegue Landi –, evento che sarà preceduto in mattinata da una parata dei piloti che faranno alcuni giri di pista con vetture di proprietà accompagnati, se lo vorranno, da parenti ed amici, così per ‘assaggiare’ quella pista che sognano un domani di percorrere seduti su una monoposto".

Quest’anno, poi, ad arricchire il programma ci sono due ulteriori novità. A tutti gli iscritti sarà consegnato un omaggio, che in alcuni casi conterrà al proprio interno anche un ‘Golden ticket’ che darà diritto a speciali opportunità per seguire le più importanti gare in programma nel 2025 all’Autodromo. La seconda è rappresentata dal ‘Momento Mamma’.

"Con questa iniziativa, che organizziamo per la prima volta, vogliamo riconoscere il ruolo che le mamme, e in taluni casi anche le nonne, svolgono a sostegno dei propri figli o nipoti, pur stando sempre dietro le quinte – spiega Landi –. Questa volta, invece, vogliamo portarle alla ribalta e premiarle con un riconoscimento. La loro è una presenza nascosta, che non viene mai riconosciuta pubblicamente, ma che riveste grande importanza per contribuire a dare la necessaria serenità ai giovanissimi piloti, per conquistare i risultati sperati. Penso che sarà il momento più emozionante della giornata".

Sponsor principale dell’evento è l’azienda ‘La Fabbrica del materasso’ di Bentivoglio, che quest’anno festeggerà 50 anni di attività.