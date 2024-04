"La fontana e la piazza da riqualificare"

Arriva dal leghista Marco Ronchini la sollecitazione per riqualificare Piazza Roma, con la sua storica fontana, a Fontanelice: "Non è solo il cuore del paese ma anche un simbolo vivo per l’intera comunità – ha scritto in una nota –. Un luogo emblematico che merita di essere preservato e valorizzato. Negli ultimi decenni, la fontana è stata oggetto di incuria e degrado nonché contenitore di rifiuti e sporcizia". Con una richiesta chiara: "Serve un intervento urgente. L’ultimo restauro della fontana è datato 2007 grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – aggiunge –. Rimetterci mano è un atto dovuto. Valutare anche una sua riattivazione con efficientamenti dal punto di vista dei consumi dell’energia elettrica e idrici".