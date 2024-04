La Liberazione entra nel vivo: gli appuntamenti della giornata

Oggi si celebra l’anniversario della Liberazione di Castel San Pietro. Le iniziative sono già partite il 13 aprile e si protrarranno fino al 15 maggio. Ma oggi si entra nel vivo con la cerimonia per il 79esimo anniversario. Tante le iniziative promosse con la collaborazione delle associazioni combattentistiche, delle scuole, di diverse associazioni locali e della Pro Loco. L’appuntamento è alle 10 in piazza XX Settembre dove si terranno onori e deposizione di fiori alla, targa a ricordo delle vittime civili castellane dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Seguirà la consegna all’amministrazione comunale della formella dedicata ai Martiri Partigiani realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli e la sua collocazione all’interno della nostra permanente “Castel San Pietro in tempo di Guerra-Fascismo, Resistenza, Liberazione”, allestita negli antichi sotterranei del Municipio, dove si terrà anche una visita guidata con un gruppo di studenti. In serata, alle 21 al cine-teatro Jolly in via Matteotti 99 si potrà assistere alla proiezione a ingresso libero del film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti, inserita nel cineforum “La Resistenza non è un film”, a

cura di Anpi. Il programma proseguirà sabato con la commemorazione “Sulle tracce della libertà” che prenderà il via alle 9,15 al Giardinetto della Montagnola con onori e deposizione di fiori all’opera dedicata alle Donne della Resistenza e proseguirà alle 9,30 nel parco LungoSillaro (viale Terme) con ritrovo alla Passerella dei Liberatori della Città e a seguire “Passeggiata delle Sirene”, passeggiata sul percorso della Brigata Maiella, iniziativa a cura di Anpi e Buonumore Walking. La mattina di domenica si terrà invece la commemorazione dei fatti d’arme avvenuti sul territorio di Castel San Pietro. Si parte alle 8.30 alla Chiesa di Gaiana con la Santa messa in suffragio delle vittime civili della guerra.