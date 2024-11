La serie sul motorsport . Argentero saluta Imola. La città tornerà in Tv

In attesa di rivedersi sul piccolo schermo, Imola saluta la troupe impegnata nelle scorse settimane nelle riprese di una serie tv Netflix dedicata al mondo dei motori con protagonista Luca Argentero in uscita nel 2025.

Lo stesso Argentero è stato al centro della consueta festa che segue l’ultimo ciak, con tanto di brindisi e taglio della torta in Autodromo.

L’attore, che durante la sua permanenza in città si è diviso tra il circuito e il complesso dell’Osservanza, quartiere generale della troupe che più volte si è spostata anche nel cuore del centro storico per girare varie scene, ha ricevuto dal sindaco Marco Panieri un libro dedicato alla storia dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Al termine del periodo di riprese cinematografiche che hanno reso Imola un set internazionale, ho voluto incontrare e ringraziare le troupe, gli attori, i registi e i tecnici che hanno lavorato nella nostra città per alcune settimane – racconta Panieri –. Un indotto importante di presenze e un prodotto che porterà Imola in oltre 150 Paesi. Grazie a Grøenlandia Group per il percorso e il rapporto condiviso in questi anni e anche in queste settimane. Sono stati una presenza importante nella nostra città, vivendo il nostro tessuto economico e sociale. Voglio ringraziare per la pazienza e la collaborazione anche tutti i cittadini che in quei giorni hanno visto stravolta, seppur per poche ore, la propria routine".

Il regista della serie, sostenuta dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è Matteo Rovere, lo stesso di ‘Veloce come il vento’, il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, ispirato al campionato italiano Gran turismo, girato in buona parte proprio a Imola nel 2016.

Assieme ad Argentero, in questo nuovo prodotto per la tv ci saranno invece Giulia Michelini e Caterina Forza.