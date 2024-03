Lacrime per Mazzanti . Un minuto di silenzio in Consiglio comunale . Oggi camera ardente

Un minuto di silenzio per Raffaele Mazzanti. In attesa di dedicargli più avanti un momento istituzionale, ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha ricordato così il presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, scomparso nei giorni scorsi all’età di 70 anni.

Come previsto, nessun intervento da parte dei gruppi presenti nell’Aula di piazza Matteotti. Solo una breve introduzione del sindaco Marco Panieri, che sottolineando le grandi qualità di Mazzanti ha ribadito la vicinanza del Municipio alla famiglia dello storico cooperatore imolese. Poi spazio al silenzio, terminato con un applauso dei consiglieri comunali.

Oggi pomeriggio nella Sala delle stagioni, al civico 25 della via Emilia, aprirà la camera ardente per Mazzanti. L’ultimo saluto potrà essere dato dalle 16 alle 19 e poi ancora domani dalle 8 alle 10. A quel punto, il feretro partirà alla volta del cimitero di Sassoleone. La famiglia non ha chiesto fiori, ma offerte per la Rianimazione neurologica dell’ospedale Bellaria di Bologna, dove Mazzanti ha trascorso gli ultimi giorni di vita dopo il malore che lo ha colpito la scorsa settimana.

Nel frattempo, continuano i ricordi e gli attestati di stima per il presidente di Legacoop Imola. Ai tanti messaggi di cordoglio, si è unito ieri quello dell’Anpi locale.

"L’improvvisa e prematura scomparsa di Raffaele Mazzanti lascia un grande vuoto nella società imolese, nel mondo economico e in quanti lo conobbero e stimarono – è il messaggio dell’associazione dei partigiani –. Alla sua famiglia, ai suoi amici e compagni di Sassoleone e della cooperazione imolese e regionale vanno le più sentite condoglianze dell’Anpi e di tutti gli antifascisti di Imola e di Sassoleone che lo videro e l’apprezzarono in tante comuni battaglie".

Storico militante di sinistra, Mazzanti era stato consigliere comunale a Casalfiumanese e poi a Imola ormai molti anni fa. Sposato con Irene e papà di Giacomo, ha guidato la cooperativa edificatrice imolese Aurora Seconda dal 1995 fino al momento della pensione, a maggio del 2019. Prima, dal 1993 al 1996, era stato presidente della cooperativa Capri e, dal 1998 al 2002, vicepresidente del Credito cooperativo imolese.

Dal 2002 al 2018 è stato vicepresidente di Primavera Srl, mentre dal 2014 al marzo del 2019 è stato numero due di Legacoop Imola. E ancora, dal 2001 al 2013, Mazzanti ha ricoperto l’incarico di consigliere Asscooper Consorzio Cooperativo. Dal 2002 a maggio 2019 è stato membro del Consiglio di amministrazione del Credito cooperativo ravennate e imolese e, dal 2013, anche presidente della Consulta dei soci.

Da ricordare anche i ruoli di Mazzanti come consigliere della Immobiliare Serraglio (dal 1996 ad aprile 2020), vice presidente della Anton Maria Valsalva srl (dal 2015 al 2022) e amministratore unico della società Gifra da giugno 2014 al 2020. Mazzanti era però soprattutto il presidente di Legacoop Imola (nominato a marzo 2019) e, da giugno 2020, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio (ma nel Cda di Palazzo Sersanti era entrato già nel 2014). Attualmente, era anche presidente di Asscooper Consorzio Cooperativo e delle società immobiliari Igea e Diamantina.