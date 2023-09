L’ampliamento della Tozzona Campi per padel e calcio a 5 E, in futuro, più posti auto: tutti i dettagli del progetto

Due tipologie di interventi: da un lato quelli da fare subito, in quanto richiesti dal centro sociale; dall’altro una serie di lavori da realizzare in futuro, in parte sulla base dei correttivi voluti dal Comune anche in risposta alle richieste già avanzate nelle scorse settimane dai residenti (ma non dal comitato Agorà Montericco). Eccolo qui, nel dettaglio, il (contestato) progetto avanzato dai vertici della Tozzona per l’ampliamento delle strutture sportive in quell’area verde del quartiere Pedagna.

La relazione tecnica inviata dal centro sociale al Comune, illustrata nei suoi particolari nell’incontro pubblico dell’altra sera alla Tozzona, è lunga oltre 20 pagine. Alla voce ‘Interventi previsti nelle aree attualmente in concessione e in quelle richieste con attuazione immediata’ ci sono: realizzazione di struttura fissa coperta e due nuovi campi da padel con contestuale collegamento con i due campi esistenti; realizzazione di struttura fissa coperta per campo da calcio a 5, nell’area attualmente occupata da campetto di calcio utilizzato principalmente da ragazzi. E ancora: ristrutturazione o nuova costruzione di spogliatoi per il campo da calcio a 5 e magazzini per attrezzi e materiali; riposizionamento delle due porte per campo da calcio, nell’area adiacente libera; installazione fissa di manufatto in legno per deposito materiali per padel; installazione fissa di una tettoia in legno per riparo atleti nel periodo estivo.

Poi gli ‘Interventi programmati in futuro’. E cioè: realizzazione di un campo da basket (di dimensioni ridotte); ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi per baseball; ampliamento area parcheggi esistenti (ma lo stesso tecnico della Tozzona non pare essere convinto di tale necessità); realizzazione di struttura fissa a uso cucina, utilizzata per le feste sociali; inserimento di sbarramenti in altezza per inibire l’accesso ai camper al parcheggio; realizzazione di copertura fissa per gli attuali due campi da padel. Completano il quadro vari interventi su verde pubblico e illuminazione.

"Le società sportive evidenziano da tempo la necessità di una maggiore disponibilità di spazi – è tornato a sottolineare il sindaco Marco Panieri –. E l’altra sera sera alcune di quelle più interessate direttamente da questo ampliamento, i cui nuovi impianti andranno all’utilizzo delle scuole (al mattino) e nel pomeriggio delle società, hanno raccontato le loro attività e le difficoltà che stanno incontrando attualmente nell’usufruire di luoghi in cui svolgere la propria disciplina".

A questo proposito, secondo il primo cittadino, "l’ampliamento risulta importante e prezioso. I terreni e gli impianti che saranno costruiti da parte dei privati sono e saranno patrimonio pubblico – prosegue il sindaco Panieri –, come lo sono attualmente l’edificio del centro sociale e tutto l’adiacente, semplicemente dato in concessione per la gestione ad un privato per un periodo limitato di tempo (tre anni), che può essere rinnovata o meno. Non viene meno la possibilità per i giovani o meno giovani di ritrovarsi per giocare in aree verdi pubbliche, che sono svariate e adiacenti alla zona del centro sociale".

Enrico Agnessi