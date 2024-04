L’attesa di bar e negozi per il Gp: "L’atmosfera è spettacolare. E alla città fa davvero bene"

All’Autodromo di Imola si scaldano i motori. Dal 17 al 19 maggio 2024 i saliscendi delle colline imolesi torneranno ad essere protagonisti sul circuito che piloti, team e addetti ai lavori hanno eletto tra i più tecnici e spettacolari e che è stato protagonista di domini da parte di grandi assi del volante come Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quest’anno però i tifosi sperano anche in una Ferrari protagonista, specie dopo la ‘doppietta’ al Gp d’Autstralia.

Il conto alla rovescia per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna è quindi cominciato e nell’aria l’eccitazione di quel momento si sente, più forte che mai, dato l’annullamento dello scorso anno causa alluvione. Ad essere felici e anche un po’ nostalgici sono soprattutto i negozianti del centro della città, che non mancano di mostrare un sorriso a trentadue denti non appena si nomina l’evento.

"Sono davvero contenta, Imola torna ad essere il centro dei motori e in mente mi tornano i ricordi di quando ero giovane e assistevo alle corse – racconta Bruna Quercia, titolare del negozio di abiti per matrimoni "Casa della Sposa – Ho ancora il ricordo della via Emilia piena di gente felice e sorridente, l’atmosfera che si respira è spettacolare. Soprattutto, tutte le attività ne hanno beneficio. Forse la mia non particolarmente, ma sarà stimolante e bellissimo vedere persone di tutt’Italia e il movimento.- conclude".

Un evento che rappresenta un’occasione per le nuove attività, che si apprestano a mettersi in gioco in un momento unico e irripetibile. Le ragazze del Granonero Coffee House sono infatti entusiaste dell’imminente Gran Premio: "Non vediamo l’ora – racconta infatti Emilia Silinbani, mentre lavora dietro al bancone assieme alla collega Giusi Scarlino – Noi abbiamo aperto il 13 marzo, quindi siamo fresche e grintose, abbiamo tanta voglia di partire più che mai. Stiamo già organizzando i turni per dare più disponibilità possibile per tutti e tre i giorni e non aspettiamo altro che servire un’ottima pausa pranzo ai clienti, con quanta più varietà di cibo possibile, a partire da pasta al ragù tipica delle nostre zone fino al poke".

Anche Gianluca Lelli del ‘Caffè Emilia’ si mostra entusiasta all’evento, non mancando di fare un passo indietro ai ricordi di giovinezza. "Io ero uno di quelli che si accampava fuori dall’Autodromo il giovedì sera e usciva il lunedì – dice infatti, sottolineando ulteriormente quanto il legame tra i cittadini e le corse sia forte e sentit o –. A oggi, da lavoratore di un locale, penso sia un’occasione che possa essere utile per animare il centro. È qualcosa che alla città fa davvero molto bene. Spero che ne facciano ancora per i prossimi dieci anni".

Anche Lelli non manca di illustrare l’organizzazione prevista per il weekend tanto atteso: "Per l’occasione ho in programma iniziative con Bonelli Burger e ci sarà un Dj. Sarà bellissimo.- racconta infatti".

Anche per Valentina Gentilini, dipendente del ‘Bar Fiat’, un evento come il Gran Premio di Formula uno è positivo: "Il Bar è in un punto strategico, con un gran passaggio dalla Stazione che va verso Viale Dante, quindi vediamo l’onda di gente ed è sempre bellissimo – racconta con aria sognante – Sono davvero felice che si farà e non vedo sinceramente l’ora".