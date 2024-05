Lavori tra le vie Manfredi e Carducci. Gli operai in azione per 40 giorni

Operai in azione all’incrocio tra le vie Manfredi (chiusa al traffico) e Carducci, a due passi dal cuore del centro storico. Si lavora all’adeguamento strutturale di un tratto coperto del canale dei Molini. In particolare, si sta provvedendo a "ripristinare la sicurezza strutturale della soletta di copertura". Le operazioni, che dovrebbero andare avanti per una quarantina di giorni, vengono portate avanti dalla ditta imolese Zini Elio, alla quale nei giorni scorsi Area Blu ha affidato il cantiere in questione (60mila euro più Iva a fronte di un quadro economico pari al doppio di tale cifra) in quanto "risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe".

Parte dell’intervento, approvato dalla Giunta soltanto una decina di giorni fa, è finanziato con avanzo di bilancio vincolato derivante da proventi per violazioni al Codice della strada. Il tratto di strada oggetti di lavori è poco da distante da quello in cui, a fine 2019, sotto il peso di un camion della nettezza urbana aveva ceduto il piano stradale. In quella circostanza, i lavori di ripristino della voragine costarono 26.500 euro. Alla spesa contribuì per più della metà dell’importo totale il proprietario dell’area privata, che veniva usata come parcheggio o accesso allo stabile affacciato in quel tratto di viale Carducci.