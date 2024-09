L’evento a Castel Guelfo. L’Outlet festeggia vent’anni con la musica di Paola e Chiara

Un ventesimo compleanno in musica con Paola & Chiara al Castel Guelfo The Style Outlets. Festa grande, aperta a tutti, questa sera dalle 20 nel villaggio commerciale a due passi dal casello autostradale di Castel San Pietro Terme. Sul palco, il celebre duo pop tutto al femminile protagonista di tanti successi come le hit ‘Vamos a bailar (Esta vida nueva)’ e ‘Furore’. Inaugurato nel 2004, il polo che conta più di cento negozi distribuiti negli oltre 24mila metri quadri fa capo al colosso iberico Neinver, player leader europeo del comparto. Un punto fermo per gli acquisti di prodotti a grandi marchi, ma con prezzi outlet, per tutto il bacino emiliano-romagnolo e non solo. Migliaia di visitatori ogni giorno diretti in un contesto, da sempre, attento al territorio con l’organizzazione di numerose iniziative ludiche e culturali e un piglio deciso in chiave di sostenibilità.

Così in questa giornata da ricordare spazio, dal mattino e fino alle 18.30, ad una serie di belle iniziative. Dal concorso che mette in palio un esclusivo meet&greet pre-concerto con la più famosa coppia di sorelle della musica italiana alla possibilità di aggiudicarsi una delle tante gift card, compresa quella del valore di 500 euro. Ma anche il dj set in collaborazione con Radio Bruno a fare da colonna sonora alla finestra di acquisti no stop nei negozi aperti eccezionalmente fino alle 22 tra extra sconti e tante golosità in distribuzione nei punti ristoro attivi fino alle 23.

Le celebrazioni vedranno pure una parentesi di saluti istituzionali, in agenda alle 19.30, insieme al sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi, e a quello di Imola Marco Panieri. Senza dimenticare la proiezione di un video che ripercorre la storia di successo dell’outlet emiliano.

Un percorso che conosce bene il primo cittadino guelfese Franceschi: "Il Castel Guelfo The Style Outlets è cresciuto in parallelo con lo sviluppo della nostra zona commerciale di Poggio Piccolo ormai vocata all’accoglienza delle più grandi realtà del settore logistico e della grande distribuzione – analizza -. Grazie a chi, vent’anni fa e da assoluto pioniere, ha creduto nelle potenzialità di questa area al confine tra Emilia e Romagna". E ancora: "Così si generano opportunità lavorative (sono circa 800 le persone impiegate nel centro, ndr) e si alimenta una visione strategica che interseca i filoni economici e turistici – continua -. Elementi da non sottovalutare per le sue positive ricadute anche nei vicini centri abitati". In caso di maltempo, gli eventi saranno posticipati a domani.