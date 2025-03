Liberazione, i ragazzi protagonisti

Tante iniziative a Casalfiumanese per l’80° anniversario della Liberazione. Il cartellone, che prende il titolo di ‘1945-2025 Festa della Liberazione’, è realizzato in collaborazione con Anpi, Istituto Comprensivo Borgo Tossignano e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ma sono molte le realtà locali impegnate nell’organizzazione degli appuntamenti in calendario. Questa mattina, infatti, alcune classi della scuola secondaria di primo grado del paese fanno tappa al Parco Storico di Monte Sole di Marzabotto. Un luogo dove la storia ha lasciato segni profondi, con i tragici episodi dell’autunno del 1944 durante i quali i nazisti trucidarono centinaia di persone del posto, e un silenzioso monito. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalle sezioni Anpi della Vallata del Santerno dal titolo ‘Per non dimenticare: gli orrori di una guerra, di tutte le guerre’ rivolto agli oltre 400 alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo di Borgo Tossignano. Ma tracce di Liberazione ci saranno anche nel corso della Festa della Donna di domani quando, al teatro comunale del paese, si terrà una riflessione a margine del concorso ‘Viva Lei’ sul primo voto delle donne italiane. Il 13, invece, le classi quinte delle scuole primarie del territorio prenderanno parte a uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia dei Contrasti.

Mese di aprile senza sosta. Il 5 gli studenti della secondaria di primo grado incontreranno Adelmo Cervi, figlio di quell’Aldo fucilato dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943 insieme ai suoi sei fratelli. Una settimana dopo spazio alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione di Casalfiumanese mentre il 24, nella sala civica della frazione di San Martino in Pedriolo, sarà la volta della presentazione del libro ‘Stivali a Monte Sole’ con l’autrice Giulia Casarini. Festa istituzionale il 25 poi, due giorni più tardi, nella sala civica di Sassoleone, via libera all’approfondimento ‘Incarico: distruzione dell’intero luogo’. Un inedito focus sull’eccidio che sconvolse la frazione collinare casalese il 23 settembre del 1944 grazie ad alcune fonti tedesche recuperate da Pietro Galeotti, dottorando all’Università di Padova e Cà Foscari Venezia. Infine, dal 28 al 31 maggio, la visita in Belgio al Parlamento Europeo ed alle miniere di carbone del posto degli allievi della classe seconda della scuola secondaria di primo grado ‘San Bartolomeo Apostolo’ in collaborazione con il Cidra e con l’associazione Ex Minatori di Marcinelle. "Non dobbiamo dimenticare quello che è stato e, con estrema riconoscenza, omaggiare chi ha perso la propria vita in nome di un ideale fatto di diritti e libertà per tutti – spiega Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese –. Le iniziative mettono al centro i giovani che saranno depositari di un lascito di memoria incastonato in una delle pagine più tristi della nostra storia. Rinverdire gli accadimenti del passato per la loro corretta comprensione e per ragionare su questo presente non privo di tensioni belliche e discriminazioni nel continente".