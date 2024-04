L’importanza della pianta di Sophora

La pianta di Sofora, classificata come Sophora japonica, appartiene alla famiglia botanica delle leguminose ed è coltivata a scopo ornamentale in parchi, giardini e viali cittadini per la sua eleganza e per la resistenza ai vari agenti inquinanti e pullulanti nella atmosfera; ha una altezza massima di circa quindici metri, portamento arboreo, chioma densa, larga e tondeggiante. Le foglie, caduche con lamina lanceolata e apice appuntito, presentano la pagina inferiore verde, mentre quella superiore tende ad essere grigiastra. I fiori sono di colore giallo chiaro o biancastri riuniti in infiorescenze chiamate racemi, la cui fioritura avviene in pieno periodo estivo; il frutto invece è rappresentato da un legume contenente da tre a sette semi. Predilige posizioni soleggiate e riparate dalle correnti in quanto è assai sensibile alle basse temperature; si adatta ai vari tipi di terreno, pur preferendo quelli sciolti, profondi con un buon drenaggio, ricchi di sostanza organica e dei principali elementi minerali. Proprio per la consistenza del suo legno, dotato di forti fibre, possiede apprezzate caratteristiche di compattezza e durata, per cui spesso è usato per vari lavori di falegnameria. Della Sofora viene molto impiegata una sua varietà avente notevole effetto ornamentale: si tratta esattamente della Sophora japonica varietà pendula caratterizzata dalla sua morfologia,consistente in una abbondante ramificazione pendula e ricadente, avente quindi un piacevole effetto estetico; essa viene sovente utilizzata per la costituzione, ad esempio, di gazebo nei giardini e parchi privati. La Sofora può andare soggetta agli attacchi di parassiti, in particolare animali, tra cui annoveriamo le cocciniglie nei loro vari tipi e le larve di rodilegno rosso le quali possono provocare danni in quanto, scavando gallerie nel tronco, fatto spesso esteticamente non avvertibile, ma potenzialmente pericoloso, specialmente in presenza di eventi atmosferici particolarmente anomali, quali forti venti e neve pesante e persistente oltre la media.

Luigi Marchetti, fitopatologo