L’omaggio ad Ayrton Senna. Murale al Caffè del Duomo

Uno splendido murale dedicato ad Ayrton Senna. E l’intitolazione della sala interna del locale al campione più amato. È un omaggio in grande stile quello che il Caffè del Duomo, in via Nino Bixio, ha messo a punto per i 30 anni dalla morte del pilota brasiliano, scomparso il primo maggio del 1994 durante le fasi iniziali del Gran premio di San Mario.

Il disegno è di Andrea ‘Fungo’ Pelliconi, artista imolese già autore tra le altre cose del murale che ritrae il compianto Fausto Gresini all’ex variante alta dell’Autodromo (oggi appunto curva Gresini). Nell’opera al Caffè del Duomo, accanto al volto sorridente di Senna, ecco The Magic al volante della sua McLaren numero 12.

"Abbiamo sentito il desiderio lasciare una dedica indelebile sulle mura del nostro locale al fine di poter omaggiare questo grande campione – spiegano dal locale nel cuore del centro storico –. Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, nonché una delle figure più rappresentative e iconiche della Formula 1. Questo anche nella speranza di dar vita così a un punto di interesse per i suoi tifosi e per gli appassionati della sua storia che desiderano commemorare e omaggiare l’uomo e il pilota che fu. Siamo quindi onorati di potergli intitolare la sala del bar, sicuri che possa essere apprezzato e gradito da tutti i cittadini imolesi che come noi desiderano mantenere vivo il ricordo di Ayrton".

A suggello della doppia iniziativa, martedì 30 aprile alle 21 serata musicale con protagonisti il cantautore Emil Spada e il chitarrista Agostino Raimo. Verranno proposti diversi brani di Lucio Dalla, grande interprete anche del brano ‘Ayrton’ dedicato proprio al pilota brasiliano.