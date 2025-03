Lotta agli stupefacenti. Cocaina e hashish. Venditore a domicilio arrestato dalla polizia

Commissariato in prima linea per prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti. L’ennesima conferma arriva dall’ennesimo arresto messo a segno dagli agenti nella giornata dello scorso venerdì quando, a finire nella rete del commissariato è stato un 25enne di origine albanese, residente in città.

Un arresto che ribadisce, ancora una volta, la forte presenza della polizia sul territorio. Il ragazzo, infatti, è finito sotto la lente degli agenti durante un servizio di pattugliamento del territorio e delle aree più ’sensibili’.

Il giovane albanese, disoccupato, è stato incrociato alla guida del suo veicolo sulla Lughese e immediatamente ’pedinato’ dalla pattuglia di agenti. Il veicolo sospetto, una Mercedes, infatti, era già stato ’attenzionato’ nei giorni precedenti con l’ipotesi che venisse utilizzato per ’traffici illegali’ e ’consegne a domicilio’.

Un sospetto che si è ovviamente rivelato giusto. Gli agenti di pattuglia, infatti, dopo aver lungamente seguito la vettura, hanno deciso di rompere gli indugi e di imporre l’alt all’altezza di via Pisacane.

Il conducente, che si è rivelato subito piuttosto nervoso, è stato quindi sottoposto a perquisizione. Controlli accurati che hanno dato gli esiti sperati. Nel giubbotto del 25enne, infatti, gli agenti hanno trovato un sacchetto in cellophane contenente circa 57 grammi di cocaina purissima, immediatamente posta sotto sequestro.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di passare al setaccio anche l’abitazione del ragazzo, condivisa con altri connazionali, dove sono stati ritrovati, all’interno del comodino, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento, altri 1,5 grammi di cocaina e 37 di hashish. Ben nascosti sotto un cuscino, invece, c’erano 2.370 euro in banconote di piccolo e medio taglio; con tutta probabilità il frutto della recente attività di ’vendita al dettaglio’ della droga.

Gli uomini del commissariato hanno così proceduto con l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto per il ragazzo l’obbligo di dimora e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6. Nei giorni scorsi, sempre gli agenti del commissarito, avevano arrestato per spaccio un altro giovane albanese che aveva trasformato l’ufficio in cui lavorava in una ’rivendita’ di droga.

