Lotta alla mafia, tutti dobbiamo impegnarci

Libera è un’associazione che opera sul territorio nazionale per sconfiggere le mafie parlandone anche nelle scuole al fine di sensibilizzarci e sottolineare che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo aiutare.

Il laboratorio a cui abbiamo partecipato, oltre a spiegarci le varie organizzazioni mafiose e le loro gerarchie, verteva su alcuni aspetti da non sottovalutare legati alle associazioni malavitose. In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti.

Il riciclo del denaro: una persona che lavora versa allo Stato meno tasse di quello che guadagna con il suo lavoro e i restanti soldi li deposita nei cosiddetti ’paradisi fiscali’. Il gioco d’azzardo: è un gioco truccato in cui si può guadagnare denaro ma se ne può anche perdere molto. Può creare dipendenze perché le persone, convinte di poter vincere, continuano a mettere soldi nelle macchinette o in qualsiasi altra forma di gioco senza ottenere niente. La falsa identità: i malavitosi si impossessano dell’identità di un’altra persona per compiere azioni illegali senza essere scoperti. I beni confiscati: sono strutture eo campi sottratti dalle forze dell’ordine ai malavitosi. Questi luoghi vengono poi riutilizzati dal comune ad uso sociale, come ad esempio la produzione alimentare.

Abbiamo sperimentato la logica del gioco d’azzardo con tre bicchieri e un dado. Abbiamo notato che la possibilità di vincita è molto inferiore rispetto a quella di perdita, evidenziando così la facilità di perdere soldi e di diventare dipendenti.

Nell’ambito dei beni confiscati, abbiamo lavorato a gruppi partendo da una pianta con un edificio confiscato e dovevamo convertirlo in una struttura socialmente utile alla comunità di Toscanella. Infine, abbiamo affrontato la tematica dei rifiuti deposti illegalmente. Con un semplice gioco abbiamo individuato alcune tipologie di rifiuti (plastiche, carte, alluminio...) che in alcune zone vengono abbandonati e ci siamo, quindi, soffermati sull’importanza della raccolta differenziata.

Alla domanda ’Cosa ti è piaciuto?’, abbiamo risposto così:

"Tutti i giochi sono stati molto belli perché hanno reso gli incontri divertenti e hanno anche fatto capire molto bene l’argomento di cui si parla". "Ho imparato cose nuove sulla mafia, un argomento molto importante che va conosciuto fin da bambini". "Gli argomenti trattati mi hanno aperto a conoscenze nuove … non avevo assolutamente idea di quanto la mafia possa ingannare". "Fa impressione pensare che una villa di un mafioso possa essere trasformata in uncentro per ragazzi". "Le varie attività ci hanno fatto capire concretamente alcuni aspetti molto

pericolosi della mafia".

Per concludere, riteniamo molto importante far conoscere ai ragazzi della nostra età argomenti legati all’attualità, perché ci permette di cogliere le sfumature e di riflettere su di esse. Solo così è possibile porre le basi per un futuro migliore.

Classe 2A, scuola

secondaria di I grado

’Aldo Moro’ di Toscanella