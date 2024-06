Lutto a Borgo Tossignano: è morto Oscar Verzini, assessore fino a un anno fa

Borgo Tossignano (Bologna), 5 giugno 2024 – Una coda di campagna elettorale a lutto per Borgo Tossignano. Se n’è andato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, a causa di un malore improvviso tra le mura di casa, l’ex assessore Oscar Verzini. Classe 1957, nato in terra veneta a Ronco all’Adige, si era trasferito nella vallata del Santerno con la moglie Lidia e la figlia Alessia una trentina d’anni fa. Persona mite, gentile e riservata, geometra di professione ma in pensione da qualche anno, si era integrato alla perfezione nella comunità borghigiana grazie alla sua straordinaria disponibilità e alla grande dedizione per gli altri. Dal ruolo di assessore ai lavori pubblici (delega condivisa con il sindaco Mauro Ghini, ndr ), urbanistica, ambiente e viabilità per quattro anni, dal 2019 al 2023, al volontariato tra le fila della sezione locale dell’Auser. "Una persona sempre pronta a dare una mano a tutti in modo disinteressato e lontano dalle luci dei riflettori – lo ricordano dal municipio di Piazza Unità d’Italia -. Lavoratore serio e meticoloso dotato di manualità e praticità eccezionali. Fu lui uno degli artefici della progettazione e della realizzazione delle strutture per i carri di Carnevale del paese. Era bravo anche a dipingere e, ultimamente, si era messo in testa di imparare a suonare la chitarra per suonare ‘Bella Ciao’".

Sconvolti il sindaco Ghini ed i suoi più stretti collaboratori che con Verzini avevano condiviso un bel pezzo del mandato ormai giunto agli sgoccioli: "Una bella persona, la sua scomparsa improvvisa ci lascia un vuoto incolmabile – ha detto -. Sarà dura per il nostro gruppo completare il percorso di campagna elettorale perché dopo una notizia del genere non c’è alcuna voglia di fare comizi o feste. Marito, padre e nonno di due splendidi nipotini, il mio pensiero va alla sua stupenda famiglia. Il ricordo più dolce? La gita di giunta all’Arena di Verona per ascoltare dal vivo i Carmina Burana, ci teneva tanto".

I funerali si terranno domani, alle 14.30, con la partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Imola. Il corteo sarà diretto alla chiesa parrocchiale di Borgo Tossignano. Sono gradite offerte all’Auser.