‘Magnifica presenza’ allo Stignani. Yilmaz e D’Aquino pronte a stupire

Dal grande schermo al palcoscenico per far innamorare il pubblico. Questa sera alle 21 all’Ebe Stignani debutta ‘Magnifica presenza’, il capolavoro cinematografico di Ferzan Ozpetek adattato per il teatro. Con Serra Yilmaz e Tosca D’Aquino.

Pietro ha un grande sogno, vuole diventare un attore. Con la speranza di incontrare l’occasione della vita, il giovane si trasferisce a Roma e comincia a lavorare in un panificio. Dopo aver passato un breve periodo in casa della cugina Maria, il ragazzo affitta un appartamento da solo e presto si rende conto di essere finito in una casa infestata dai fantasmi. La sua esistenza nella nuova abitazione viene infatti turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale. Compatito dalla cugina Maria, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà di andare a fondo nella storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questi insoliti fantasmi.

Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con ‘Mine vaganti’ e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi che saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

Serra Yilmaz, attrice, regista e traduttrice nata a Istanbul, Nnella stagione dello Stignani 2022/23, ha interpretato Sancho Panza nello spettacolo Don Chisciotte. Prevendita online già attiva. Biglietteria dello Stignani aperta per le recite serali dalle 19 alle 21; per le pomeridiane 14-15.30.