Maltratta la compagna, non potrà avvicinarsi

Imola, 8 giugno 2024 – I carabinieri di Imola hanno eseguito, nella giornata di mercoledì, un’ordinanza di divieto di avvicinamento, con l’applicazione di braccialetto elettronico, a un rumeno sulla ventina indagato dalla Procura di Bologna per maltrattamenti familiari e lesioni personali. Indagini scattate a seguito di una denuncia a fine maggio da parte della compagna, una donna sempre sulla ventina proveniente dall’Europa dell’est, residente a Imola come l’uomo. La donna, infatti, ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo aver subito l’ennesimo episodio di violenza da parte del convivente.

Quest’ultimo aveva infatti colpito la giovane con uno schiaffo, costringendola a recarsi al pronto soccorso per medicare le ferite, dove aveva ricevuto una prognosi di due giorni. La donna ha chiesto l’intervento dei militari soprattutto per poter tutelare la figlia minorenne, che in diverse occasioni aveva assistito ai fatti, divenuti routine da un paio di anni.

L’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata eseguita sulla base di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, dopo la richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini eseguite dai militari dell’Arma. La donna al momento non è stata collocata in alcun centro antiviolenza e si trova in una condizione di sicurezza con la figlia.