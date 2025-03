Mamme e papà testano la mensa della scuola

Anche quest’anno scolastico parte l’iniziativa ‘Mensa scolastica, proviamola insieme’ promossa dal comune di Casalfiumanese con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. L’obiettivo è quello di far testare ai genitori degli alunni il servizio di mensa così da migliorare la percezione di un percorso che va dalla produzione dei pasti al loro sporzionamento. Un modo originale per rendere il servizio un’esperienza sempre più partecipata e di qualità, impreziosita dalla presenza di esperti del settore come le ditte fornitrici Gemos e Camst, la dietista e la coordinatrice pedagogica. Prime tappe previste nel capoluogo il 1°aprile, alle ore 19 alla scuola primaria ‘C. Collodi’, e l’8 alla stessa ora all’infanzia statale. Per le frazioni, invece, il calendario è in corso di definizione. La partecipazione, che ha un costo simbolico, è consentita ad un adulto più un bambino. Le serate sono su prenotazione (scuola@comune.casalfiumanese.bo.it) da effettuare entro il 31 marzo. Nei giorni che precedono gli eventi sarà possibile ritirare presso l’ufficio scuola il buono pasto che dovrà essere consegnato all’operatrice durante l’evento.