Maratona con le sigle della Disney. Lo show dell’associazione Lyrique

L’associazione musicale imolese Lyrique, guidata dalla presidente Silvia De Santis, si conferma tra le realtà più dinamiche nello scenario artistico e culturale della città. L’intensa attività didattica e corsistica portata avanti dal sodalizio diretto da una delle ugole d’oro della città (ha partecipato al talent The Voice of Italy targato Rai) aggiunge sempre qualche spunto di novità. Un esempio? L’avvio della preziosa collaborazione con la scuola di musica ‘Fratelli Malerbi’ di Lugo e l’ingresso, tra i collaboratori, della nota professoressa Paola Tarabusi. "Una figura conosciuta e apprezza nel nostro territorio – spiega la De Santis, nella foto –. Le nostre lezioni di canto e pianoforte, sia classico che moderno, sono curate da me e dal vicepresidente Fabio Biffi nello studio al civico 45 di viale Saffi". Percorsi che hanno già portato tante soddisfazioni: "Come la prima uscita discografica, tramite l’etichetta indipendente Strawberry Music Productions, del singolo ‘Pioggia senza Fine’ del talentuoso pianista di Imola Michele Franceschelli", aggiunge. E proprio Franceschelli sarà uno dei protagonisti dell’appuntamento Lyrique di sabato, alle 21, al teatro sala polivalente di Borgo Tossignano, con ‘Walt Disney-Il Concerto’. Una maratona dedicata alle più belle colonne sonore dei film a cartoni: "Riflettori puntati sui nostri allievi divisi tra cantanti, pianisti e inseriti nei ranghi di un gruppo di altri strumenti dal nome di Ensemble Recondite Armonie – svela la De Santis –. Gli arrangiamenti e la direzione del concerto sono della Tarabusi. Tra i giovani musicisti spiccano alcuni che hanno già avviato una carriera come il timpanista Gabriele Fiorio e la cantante Asja Grandi. Questo show, per noi, è come un piccolo Festival di Sanremo".

Mattia Grandi