Marchetti presenta la sua squadra: "Insieme affronteremo le sfide con lo sguardo sulla quotidianità"

E’ Claudio Carboni, sassofonista bolognese, 58 anni, componente del consiglio di gestione della Siae oltre che ideatore e direttore artistico di diversi Festival e progetti in ambito musicale e culturale la vera sorpresa della Giunta targata Francesca Marchetti al suo primo mandato da sindaco. "Si sentiva la mancanza di una competenza sulle politiche culturali, e Claudio è un uomo di alta competenza e qualità", ha commentato Marchetti nel presentare l’intera Giunta e appunto il suo neo-assessore che si occuperà di Politiche Culturali, Strategie e Sviluppo dei Circuiti Artistici, Promozione della Bellezza, della Lettura, del Teatro, dell’Arte in ogni sua forma, del Patrimonio Librario e dei Servizi bibliotecari. "Mi hanno convinto la forza e la volontà della sindaca, la cultura dev’essere una delle prime voci per importanza in un comune", ha spiegato Carboni, unico assente (giustificato) della nuova Giunta, "ma già lunedì sarò a Castel San Pietro", ha assicurato. Nel resto della Giunta non ci sono state grosse sorprese, ed è stata di fatto confermata la volontà di tagliare netto col passato. La sindaca si è tenuta diverse deleghe (Programmazione territoriale, Relazioni interistituzionali, l’Urbanistica ed Edilizia, lo Sviluppo economico, il Centro storico e gli eventi, la Partecipazione e Cittadinanza attiva, le

Politiche per la Sicurezza e Polizia municipale, Comunicazione, Sanità, Sport e Carrera, Europa e Politiche giovanili).

Unico confermato dell’ex Giunta Andrea Bondi, che si occuperà di Bilancio e Politiche tributarie, Attuazione del Programma, Rapporti con il Consiglio Comunale, Patrimonio, Protezione civile, Trasformazione digitale e Innovazione e di Affari generali, mentre volti nuovi sono quelli di Giacomo Fantazzini, 48 anni, avvocato, che oltre ad essere il Vice di Marchetti avrà i Lavori Pubblici, il Personale, le Società partecipate, e ancora Infrastrutture, Viabilità e Mobilità, Difesa del Territorio, Frazioni e Politiche dell’abitare, e di Silvia Serotti, 53 anni, team leader di Tim alla quale sono state assegnate le deleghe alle Politiche ambientali ed energetiche, Benessere animale, Educazione alla pace e non violenza, Pari opportunità e Differenze di genere. A chiudere il quintetto Katia Raspanti, 51 anni, docente della scuola dell’Infanzia, che sarà assessore con responsabilità nell’ambito del Welfare, inclusione e promozione del benessere di comunità, Volontariato, Scuola, e Comunità educante, Legalità e Diritti dei cittadini, Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Tre i consiglieri delegati: Riccardo Raspanti, 26 anni, incaricato al raccordo e promozione di progettualità che favoriscano la conoscenza delle opportunità che arrivano dall’Europa e a sostenere e coordinare le relazioni con l’associazionismo giovanile, Andrea Dall’Olio confermato allo Sport e alla Carrera, e chiaramente Mario Parenti, medico in pensione, delegato alla Mediridocina Territoriale e alla Casa della Comunità. "Affronteremo le sfide e cercheremo di non perdere mai la visione di lungo respiro che abbiamo di città e i bisogni della quotidianità – chiosa Marchetti -. Uno sguardo complessivo dove il tutto è più delle singole parti".

Claudio Bolognesi