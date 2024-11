Marchetti saluta il Consiglio:: "Un onore rappresentare il territorio"

Ultimato lo spoglio delle schede, restano contrapposti gli stati d’animo nel centrodestra imolese. Da un lato, l’amarezza della Lega per la mancata conferma di Daniele Marchetti nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dopo due mandati in Regione, con il Carroccio in caduta libera anche a livello locale. Dall’altro, il risultato positivo di Fratelli d’Italia e del suo candidato Nicolas Vacchi. Seppure rimasto fuori dal Consiglio regionale, Vacchi ha ricevuto il plauso dai vertici del partito. E potrebbe ottenere presto un riconoscimento a livello istituzionale, magari la guida del gruppo meloniano in Città metropolitana, incarico già ricoperto in Comune a Imola. In mezzo, la soddisfazione della castellana Cristina Baldazzi, che ha ottenuto un buon riscontro con la lista civica della candidata presidente Elena Ugolini.

"È stato un onore rappresentare il nostro territorio, lavorando sempre per difenderne gli interessi, con un’attenzione particolare ai temi della sanità e delle politiche sociali – ha ribadito ieri il leghista Marchetti –. Purtroppo, questa tornata elettorale lascia il nostro territorio senza un rappresentante provinciale, a fronte di un netto calo dei consiglieri della Lega, un dato che impone una seria riflessione".

In attesa di un eventuale resa dei conti, l’esponente del Carroccio dedica un pensiero anche alla "grande parte di elettori che ha scelto di non recarsi alle urne: non vanno criticati o ridicolizzati – avverte Marchetti –, ma deve essere nostro compito costruire un’offerta politica che sappia rappresentare una reale alternativa a un centrosinistra che ha trovato una riconferma in Emilia-Romagna".

Il leghista, al quale va dato atto di aver portato avanti nelle scorse settimane una campagna elettorale praticamente in solitaria, resterà a fare il consigliere comunale a Imola assieme al già citato Vacchi, con quest’ultimo che ieri è tornato a ringraziare gli elettori per l’inaspettato risultato ottenuto in termini di preferenze.

"Uno straordinario risultato – il commento dell’esponente di Fratelli d’Italia, che a differenza di Marchetti in questa campagna elettorale ha potuto contare sul sostegno costante dei vertici del partito – che supera personalmente buona parte dei candidati di tutti gli schieramenti dell’arco istituzionale: questo significa che contano le idee, i programmi e le persone".

Infine, le parole di Baldazzi: "Nonostante non sia una professionista della politica e senza avere alle spalle un partito, sono molto felice del risultato raggiunto. Le elezioni sono finite, ma le problematiche del nostro territorio restano: sarà importante continuare in un ascolto attivo dei cittadini per portare avanti azioni di politica concreta e non teorica".