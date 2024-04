Master dei Concerti dell’Accademia. Una serata al pianoforte con Baglini

Il nuovo appuntamento con la serie Master dei Concerti dell’Accademia è in programma questa sera alle 20.45 nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani. La ventesima edizione della rassegna, realizzata dalla Fondazione Accademia internazionale Incontri con il maestro in collaborazione con il Comune, propone una serata interamente dedicata al pianoforte, con il talento visionario di Maurizio Baglini (nella foto).

Vincitore a 24 anni del prestigioso ‘World Music Piano Master’ di Monte Carlo, Baglini si è formato in Accademia, allievo del maestro Piero Rattalino; collabora regolarmente con istituzioni di fama internazionale come l’Accademia di Santa Cecilia, il teatro alla Scala di Milano o il Kennedy Center di Washington, e ha suonato con importanti compagini orchestrali, dalla Gustav Mahler Jugendorchester all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e con direttori come John Axelrod, Umberto Benedetti Michelangeli e Donato Renzetti. Di recente, insieme al direttore d’orchestra Marco Angius, ha eseguito una rarissima integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Stravinsky. È tra i pochi virtuosi al mondo a eseguire la Nona sinfonia di Beethoven nella trascendentale trascrizione pianistica di Franz Liszt.

Il programma del concerto si aprirà con un omaggio a Frederic Chopin, con il Preludio op. 45 in Do diesis minore, la Berceuse op. 57 in Re bemolle maggiore, la Barcarolle op. 60 in Fa diesis maggiore e la Ballata n. 1 op. 23 in Sol minore. A seguire, Baglini proporrà l’Ouverture del Guillaume Tell S 552 di Rossini nella trascrizione per pianoforte di Franz Liszt, per concludere con il monumentale "Tableaux d’une exposition" di Modest Mussorgsky.

"Credo molto nella divulgazione – ha dichiarato Baglini in una recente intervista – e cerco sempre di formare un pubblico nuovo, di vedere la musica attraverso nuove complementarietà che possano avvicinare chi la musica non la ascolta".

Il concerto è in ricordo del maestro Piero Rattalino, che ha insegnato all’Accademia di Imola dalla fondazione fino al 2023, anno della sua scomparsa. Ingresso 10 euro, ridotto under 26 un euro. Biglietti su Vivaticket o direttamente questa sera in sala.