Max Pezzali, show da grandi numeri. Già venduti oltre 60mila biglietti

Quota 60mila superata. A poco meno di cinque mesi dal concerto di Max Pezzali in Autodromo, sabato 12 luglio, e con il circuito che nel frattempo ha annunciato anche il ritorno degli AC/DC domenica 20, i biglietti staccati per lo show dell’ex 883 sono 60.900 circa. Ecco spiegato, dunque, il via libera arrivato di recente alla vendita dei tagliandi anche per la Rivazza. In occasione del grande tris di concerti del 2022, infatti, la mitica collina della passione, tempio dei tifosi della Ferrari durante il Gran premio di Formula 1, era rimasta chiusa (non senza polemiche) per lo show dei Pearl Jam (60mila spettatori), mentre venne aperta per quello di Cesare Cremonini (70mila), oltre che ovviamente per l’esibizione di Vasco Rossi (86mila).

Per il concerto di Pezzali non risultano più disponibili i biglietti per i settori ‘gold’ e ‘silver’, vale a dire quelli più a ridosso del palco. Mentre sono ancora in vendita i tagliandi per quello che online e nei punti vendita viene indicato come ‘prato’ (in realtà il posto unico nel paddock alle spalle dei due settori di cui sopra) e appunto per la Rivazza.

Le stime che circolano tra gli addetti ai lavori relative all’afflusso di pubblico per lo show dell’ex 883 prevedevano tra i 60mila e gli 80mila spettatori. Superata la prima soglia, ora la speranza di Comune e organizzatori è avvicinarsi il più possibile alla seconda cifra.

Ci si aspettano numeri ancora più alti per gli AC/DC, dove all’inizio si è ragionato su una forchetta compresa tra i 75mila e i 90mila spettatori. Il promoter (diverso da quello dell’evento di Pezzali) ha però annunciato che la capienza massima sarà a quota 85mila posti; dunque si punta al tutto esaurito. Dopo i 50mila biglietti bruciati nelle prime 24 ore di prevendita, per lo show della band australiana restano i tagliandi per i settori B, C, e D. Già esauriti, invece, al netto di eventuali disponibilità future, il settore A (più vicino al palco) e la Rivazza (tribuna numerata e prato).

Insomma, per l’Autodromo che vivrà il 2025 con l’ansia per il (difficile) rinnovo per il contratto della Formula 1 si profila una stagione da grandi numeri. Paragonabile a quella record del 2022, quando il ritorno del Gran premio a porte a aperte e i tre concerti estivi contribuirono a spingere a fine anno le presenze verso quota 500mila. Stando ai numeri dello scorso anno, i grandi eventi motoristici della prossima primavera, vale a dire Wec (18-20 aprile) e Formula 1 (16-18 maggio), dovrebbero portare in città rispettivamente 70mila e 200mila presenze. I concerti, grandi assenti delle ultime due estati, assicureranno almeno altri 150mila spettatori. E siamo già oltre quota 400mila.

Ma il calendario 2025, che verrà svelato ufficialmente verso fine mese, ha in pancia anche ulteriori appuntamenti in grado di richiamare un buon numero di presenze tra pubblico e addetti ai lavori. Dopo il prologo di marzo, tra Carnevale dei Fantaveicoli e Corrimola (domenica 2) e l’evento in rosa Wow Women motor (sabato 8), sabato 5 e domenica 6 aprile torna il Duathlon Sprint. Tra gli eventi motoristici di primavera e i concerti estivi dovrebbe invece trovare spazio Imola Green (30 maggio - 1 giugno). A luglio, oltre alla musica, spazio di nuovo alle auto con le European Le Mans Series (4- 6 del mese), mentre domenica 13 c’è l’atto conclusivo del Giro d’Italia donne. Dal 25 al 27 luglio l’Imola Classic. Dall’1 al 3 agosto, primo Aci racing weekend. Il 6 e 7 settembre Campionato italiano velocità moto. Per il Minardi day nuova finestra il 13-14 settembre. Mostra scambio del Crame dal 19 al 21. Secondo weekend Aci il 26-28. Giro dei Tre Monti 18-19 ottobre. E non è ancora finita.