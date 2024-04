Meluzzi fa squadra e cerca il bis: "Voglio continuare a essere utile"

Ottenuta l’investitura dal Pd di Imola e dal gruppo di Italia Viva del circondario, e dopo il sostegno arrivato nei giorni scorsi dal comitato FontanaFutura, è tempo di ricandidatura per l’attuale sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi. L’amministratore guiderà una lista civica a trazione centrosinistra per puntare al bis in municipio alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Completato così, salvo colpi di scena, il mosaico delle forze in campo per la tornata alle urne nella vallata del Santerno. A Fontanelice, infatti, ha già annunciato il suo impegno anche l’opposizione con Antonio Vito Vecchio.

Meluzzi, da dove nasce la decisione di rimettersi in gioco.

"Dal desiderio di continuare a essere utile al mio paese. Impegno ed energia per guidare ancora Fontanelice. I cinque anni passati sono stati complessi, ci sono progetti da terminare e nuove idee da sviluppare".

L’ufficialità è arrivata sul gong. Pare che, all’interno del Pd, non tutti fossero allineati sul suo nome.

"A Fontanelice abbiamo riflettuto, ragionato e c’è stato dialogo. È nato il comitato FontanaFutura a sostegno della candidatura con il quale abbiamo dato vita ad un percorso partecipato di condivisione e ascolto".

Cosa ha funzionato e cosa meno nel precedente mandato.

"Abbiamo lavorato in modo concreto sui servizi educativi e scolastici, con progetti terminati e alcuni da avviare. Ora abbiamo un nuovo nido ed un polo 0-6 che punta alla qualità dell’offerta. Al campo sportivo siamo intervenuti su gradinate, illuminazione e sicurezza. Abbiamo una sanità e dei servizi sociali che funzionano, da difendere. Siamo intervenuti sul verde pubblico e per avvicinare i più giovani al patrimonio dell’Archivio Mengoni. Sono mancate opportunità ricreative, culturali e d’intrattenimento per i nostri ragazzi, dovremo costruire insieme a loro progetti dedicati".

Gli elementi rivedibili?

"Rafforzare il concetto di squadra e il rapporto tra giunta e consiglio. Puntare ad avere un dialogo forte e costante con i cittadini. Sarà importante migliorare l’organizzazione degli uffici comunali per rendere più efficace l’azione amministrativa".

Capitolo alluvione. Due comitati costituiti alle latitudini paesane e qualche critica al suo indirizzo.

"I comitati sono stati un valore, c’è stato un rapporto diretto, efficace e costruttivo. Le difficoltà per un piccolo comune come il nostro, al cospetto di un evento naturale dalle proporzioni enormi come l’alluvione del 2023, sono state tante e anche grazie al loro operato sono state messe in luce. Il loro contributo continua ad essere importante anche ora che stiamo per avviare la ricostruzione".

Un tema, quest’ultimo, vincolante per chi indosserà la fascia tricolore.

"Senza dubbio. Un passaggio determinante per la ripartenza e la sopravvivenza della collina. Continueremo a fare squadra con gli altri comuni della Valle del Santerno, con il Circondario, la Città Metropolitana, la Regione e la struttura commissariale. La qualità e la rapidità della ricostruzione saranno frutto del lavoro sinergico che svilupperemo insieme".

Qualcuno parla di una Fontanelice contendibile a livello politico.

"Siamo forti dell’energia e dell’entusiasmo di tante persone che mi hanno dato fiducia e stanno lavorando per proporre progetti e idee per il futuro del paese. Uno spirito di partecipazione che comprende anche tanti giovani".

Ha già in mente la configurazione della sua squadra?

"Si sta formando attraverso gli incontri con il comitato. Ragioneremo sulle competenze e sulle disponibilità reali delle persone perché il nuovo mandato richiederà l’impegno di tutti. Un gruppo che dovrà avere una visione di lungo periodo capace di andare oltre i prossimi cinque anni nell’interesse della comunità. Non contro qualcosa ma per costruire qualcosa".