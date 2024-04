Memorial Sentimenti, che festa per le scuole

Si è rivelata un successo la prima edizione del Memorial ‘Graziano Sentimenti’ di atletica organizzata dalla sezione di Imola dei Veterani dello Sport. L’evento, supportato dall’ufficio sport del municipio e dall’Atletica Imola Sacmi Avis, è inserito nel programma di rilancio dei campionati studenteschi cittadini promosso dal sodalizio. Un percorso che lo scorso anno ha visto il positivo ritorno dei tornei di pallavolo femminile e pallacanestro maschile intitolati a Dante Mazzucca e Gianni Zappi. Un bel modo per omaggiare la memoria di Sentimenti, figura fondamentale per la preparazione di tantissimi atleti della zona tra le fila della Capri, Cooperatori, Sacmi e poi Atletica Avis Imola. Una serie di gare, riservate alle categorie Allievi e Juniores maschili e femminili degli istituti superiori imolesi, a cui hanno aderito il polo liceale, il Paolini-Cassiano e lo Scarabelli-Ghini. Il verdetto delle competizioni, che si sono svolte allo stadio Romeo Galli all’interno dell’Autodromo, ha premiato le specialità ostacoli, velocità, mezzofondo, getto del peso, salto in alto e in lungo e le staffette 4x100. Nel computo generale dei risultati finali, con medaglie assegnate ai primi tre classificati di ogni gara e targhe per gli istituti, festa grande per il polo liceale della città con la vittoria di un trofeo che poi sarà rimesso in palio nelle prossime edizioni. Le premiazioni hanno visto la presenza del vicesindaco Fabrizio Castellari. "Una manifestazione apprezzata da tutti – ha detto il presidente della sezione imolese dei Veterani dello Sport, Giovanni Mazzini –. Siamo già al lavoro per l’edizione 2025. Un grazie speciale ai volontari dell’Atletica Imola Sacmi Avis e al gruppo cronometristi della federazione".