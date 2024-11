‘Meni’ Bandini festeggia i cento anni con la sua famiglia

Giornata speciale per Domenica Bandini, detta Meni, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno nella sua casa a Castel San Pietro, dove vive con la figlia e con la sorella Maria di 95 anni. A farle gli auguri erano presenti anche le nipoti e il pronipote di 8 anni, ed è giunto anche il vicesindaco Giacomo Fantazzini, che le ha portato un mazzo di fiori con un biglietto augurale della sindaca Francesca Marchetti. La neocentenaria è nata il 19 novembre 2024 a Castel San Pietro, dove ha sempre abitato. "Il nome Domenica non le piace e si è sempre fatta chiamare Meni – racconta la figlia -. Faceva la sarta, lavoro che aveva imparato sin da piccola. Le sarebbe piaciuto studiare, ma non ne ha avuto l’opportunità. Fino a 5 anni fa, ha sempre fatto molto volontariato e il suo momento preferito era pulire la chiesa, tanto che oggi il nipote di 8 anni, vedendola tutta elegante, come era solita fare in quelle occasioni, le ha chiesto proprio se andava a pulire la chiesa".