Militaria, ultimi preparativi Espositori da tutta Italia "Fioccano le adesioni"

A Castel del Rio proseguono a pieno ritmo i preparativi per la 23esima edizione di Militaria in programma il prossimo 28 maggio. La celebre mostra scambio di oggettistica militare, organizzata dall’Associazione Museo della Guerra-Linea Gotica, è diventata ormai un punto fermo nel calendario degli eventi della vallata del Santerno. Centinaia di appassionati in arrivo da ogni angolo d’Italia per un appuntamento inserito anche nel cartellone di Bologna Estate. Il programma, che dalle 7.30 alle 19 animerà Piazza della Repubblica e le vie del centro del paese, comprenderà pure l’11° Raduno Gruppi di Combattimento Linea Gotica con una bella esposizione di mezzi originali della Seconda Guerra Mondiale.

"Fioccano le adesioni da parte degli espositori con già una settantina di conferme – svela Valerio Calderoni, vicepresidente dell’associazione che gestisce il polo museale dell’abitato della valle –. Banchi gestiti da collezionisti del nord e centro Italia provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte". Un colpo d’occhio suggestivo con accesso libero per il pubblico. Senza dimenticare l’open day, dalle 10 in poi, del Museo della Guerra e della Linea Gotica negli spazi di Palazzo Alidosi. Un gioiello impreziosito da una serie di recenti, e importanti, acquisizioni: "Oggetti di epoca ottocentesca che ci sono stati donati da diversi collezionisti – continua –. Tra questi spicca una pistola revolver ad avancarica di Samuel Colt del 1849. Un pezzo sensazionale". Stand gastronomico in funzione dalle 12 alla Sala Coop di via Resistenza ma anche tutti i ristoranti del posto aperti per accogliere i visitatori. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo presso la Sala Magnus di Palazzo Alidosi. Da non perdere poi il contestuale ‘Rivendo al Castello’, prima edizione del mercatino del riuso e del riciclo. Abiti, accessori, calzature, elettronica e tanto altro per la caccia all’occasione giusta nell’area feste presso il Giardino Alidosi dalle ore 9 alle 18. Mattia Grandi