Minacce per un debito di droga: arrestato pusher di 49 anni

Imola, 22 aprile 2024 - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Imola con l'accusa di estorsione continuata. Secondo le indagini dei militari dell'Arma, il quarantanovenne, celibe, disoccupato e pregiudicato, avrebbe chiesto più volte del denaro a un venticinquenne per un presunto debito legato all'acquisto di droga.

Nello specifico, la vittima ha raccontato ai militari che il pusher lo avrebbe minacciato al telefono per farsi pagare 120 euro per l'acquisto di alcune dosi di droga che un suo amico aveva fatto, utilizzando il nome del venticinquenne come garanzia. Grazie alle indagini, i carabinieri, anche attraverso alcune testimonianze e riscontri fotografici, sono riusciti a risalire all'identità del pusher.

Così la vittima, in accordo con i militari dell'Arma, ha acconsentito al pagamento del debito e dopo aver concordato ora e luogo con il pusher per la consegna del denaro, i carabinieri hanno raggiunto e bloccato il quarantanovenne che, dopo aver intascato 70 euro dal venticinquenne, si stava allontanando in bici.

Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di 205 euro, tra cui le due banconote di 20 e 50 euro che gli erano state consegnate dalla vittima e 3 grammi di cocaina, che è stata sequestrata. Il quarantanovenne è stato portato in caserma e poi in carcere.